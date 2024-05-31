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Defne Samyeli'den tepki çeken "Filistin" yorumu! İsrail'i eleştirmemek için kıvrandı

Defne Samyeli insanlık sınavından kaldı... İsrail arkasına aldığı ABD ve Batı'nın desteğiyle Filistin topraklarında büyük bir katliam gerçekleştiriyor. Çoğunluğu kadın ve çocuk 40 bine yakın Filistinli katledilirken insanlık büyük bir vicdan sınavı veriyor. Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, İsrail'i kınamak ve katliamın karşısında durmak yerine "'Çocuklar ölmesin' demek yüzeysel bir açıklama" ifadelerini kullandı. Defne Samyeli İsrail'i kınamamak için adeta kıvrandı.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 09:48 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 10:04
Defne Samyeli’den tepki çeken Filistin yorumu! İsrail’i eleştirmemek için kıvrandı

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Geride bıraktığımız günlerde Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ta çadırlar havadan bombalandı. Onlarca Filistinli diri diri yakılarak katledildi.

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DEFNE SAMYELİ İNSANLIK SINAVINDAN KALDI
İnsanlık büyük bir vicdan sınavı verirken ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli bu sınavdan kaldı.

Defne Samyeli'den tepki çeken "Filistin" yorumu!

Defne SamyeliDefne Samyeli

Defne Samyeli, katıldığı bir davet sonrası basın mensuplarının "Refah'taki katliam hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna tepki çeken bir yanıt verdi.

İsrail'i kınamak ve katliamın karşısında durmak yerine, "Çocuklar ölmesin demek yüzeysel bir açıklama" diyen Samyeli, "Dünyada sistem böyle olduğu müddetçe, bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.

"TRİBÜNLERE OYNAMAK"
Samyeli'nin tepki çeken açıklamaları şu şekilde:

"Bu sorunun da buna verilen tüm cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu.
Taraflar konusunda haklı haksız demek ya da burada bir davette siz mikrofonu uzattığınızda iki satır "A çocukları ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın barış olsun" demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum.

Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin oturup huzur içinde izleyebileceği bir şey değil ama bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe, bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım."

TEPKİ YAĞDI
Defne Samyeli'nin bu açıklamarı sosyal medyada da tepki çekti.

İşte o tepkilerden bazıları:

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