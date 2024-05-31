Defne Samyeli'den tepki çeken "Filistin" yorumu! İsrail'i eleştirmemek için kıvrandı

İsrail 'i kınamak ve katliamın karşısında durmak yerine, "Çocuklar ölmesin demek yüzeysel bir açıklama" diyen Samyeli, "Dünyada sistem böyle olduğu müddetçe, bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.

"TRİBÜNLERE OYNAMAK"

Samyeli'nin tepki çeken açıklamaları şu şekilde:

"Bu sorunun da buna verilen tüm cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu.

Taraflar konusunda haklı haksız demek ya da burada bir davette siz mikrofonu uzattığınızda iki satır "A çocukları ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın barış olsun" demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum.



Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin oturup huzur içinde izleyebileceği bir şey değil ama bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe, bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım."