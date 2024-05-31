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ABD katledilen Gazzelilerin üzerinde tepiniyor! Üst düzey yetkili katil İsrail'in Refah saldırısı hakkında konuştu: Bu büyük bir operasyon değil!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk muhabirin, katil İsrail'in 26 Mayıs Pazar gecesi Refah'ta bulunan çadır kampına düzenlediği alçak saldırıya yönelik ''Bunlar kabul edilebilir mi, artık yeter demeniz için sınır neresi?'' sorusuna adeta alay edercesine cevap verdi. Patel, Filistinlilerin 'güvenli' bölge diyerek gönderildiği Refah çadır kampında onlarca bebek ve çocuğun da diri diri yakılmak suretiyle katledildiği olaya ''Bu büyük bir operasyon değil'' dedi.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 18:43 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 18:43
ABD katledilen Gazzelilerin üzerinde tepiniyor! Üst düzey yetkili katil İsrail’in Refah saldırısı hakkında konuştu: Bu büyük bir operasyon değil!

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ABD'li yetkili Vedant Patel, Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Patel, Türk muhabirin 26 Mayıs'ta İsrail'in Refah'ta yaptığı katliama ilişkin soruya skandal denebilecek bir cevap verdi.

REFAH SALDIRISINA ALAYLI CEVAP

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, Beyaz Saray'daki günlük toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Patel, Türk muhabirinin, İsrail'in 26 Mayıs Pazar gecesi Refah'taki çadır kampına düzenlediği bombalı saldırıya yönelik sorusunu katil Netanyahu ve Tel Aviv hükümetini destekler nitelikte cevapladı.

''BÜYÜK BİR OPERASYON DEĞİL''

Türk muhabir, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e "Siz inkar etseniz de Refah'ta İsrail tanklarını gördük. Bunlar sizin için kabul edilebilir mi? 'Artık yeter' demeniz için sınır neresi?" diye sorarken; Patel soruyu ''Sahadaki gerçek şu ki, henüz Refah'a yönelik büyük bir askeri operasyon görmedik.'' şeklinde cevapladı.

Muhabirin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Refah'ta 'büyük bir askeri operasyon' görülmediğini doğruladı.

GÜVENLİ DİYE GÖNDERDİKLERİ REFAH ÇADIR KAMPI BOMBALANDI

İsrail savaş uçaklarının, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği alçak saldırıda 45 Filistinli hayatını kaybetti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

DİRİ DİRİ CAN VERDİLER

Bombaların düşmesi sonucu bebek ve çocuklar, diri diri yanarak can verdi. Alçak saldırıda yaralananlar ise hala ayakta durmaya çalışan hastanelere götürülmeye çalışıldı. Siyonist İsrail askerleri, yaralıları taşıyan çok sayıda ambulansa da saldırarak tıbbi müdahaleye engel oldu.

ADALET DİVANI 'DUR' DEMİŞTİ

Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 284 masum Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.

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