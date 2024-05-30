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Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Filistin'e destek, Gazze'ye dua | Sabah namazında tüm camilerde eller semaya açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sabah namazında tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler ve şehitler için dua edileceğini duyurdu. Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 18:35 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 05:44
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Filistin’e destek, Gazze’ye dua | Sabah namazında tüm camilerde eller semaya açıldı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sabah namazında tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler ve şehitler için dua edileceğini duyurdu.



Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulundu.



Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadesini kullandı.



Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistinliler ve şehitler için dua etti.

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