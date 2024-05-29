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Sözde yazar Azra Kohen'den skandal 'Filistin' sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Saldırıları durdurun' çağrısına rağmen geçtiğimiz günlerde yeniden Refah'ı hedef aldı. Yaşadığı topraklarda sürgün durumuna getirilen masum Filistinlilerin yaşamak ve çocuklarını yaşatmak için sığındığı çadırlara bombalar yağdırıldı. Bebek ve çocuklarında bulunduğu 40'tan fazla sivilin yanarak, duvardan asılarak can verdiği vahşi cinayet dünyadan sert tepkiler topladı. Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 bini aşkın Filistinli şehit oldu. Kendini yazar olarak tanımlayan Azra Kohen ise 46 kişinin vahşice katledildiği olaydan sonra sessiz kalmasına tepki gösteren bir takipçisine mide bulandıran bir yanıt verdi. Kohen, Filistinlilerin çocuklarını, bombaların atılacağı yerlere 'uyarılar yapılmasına rağmen bilerek götürdüğünü' söyleyerek "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 00:21 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 01:15
Sözde yazar Azra Kohen’den skandal ’Filistin’ sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar

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Katil İsrail, yaklaşık 8 aydır işgal altında tuttuğu Gazze topraklarında güvenli dediği bölgeleri de aralıksız ve alçakça bombalamaya devam ediyor.. Sivillerin son sığınağı olan Refah'ı da birkaç gün önce vuran ve evinden ve yurdundan edilmiş masum Filistinlileri diri diri yakan siyonist İsrail ordusu, kenti tüm gücüyle adeta ele geçirdi.Yaşanan onca trajik olaydan sonra kendini yazar olarak iddia eden Azra Kohen isimli şahıs Refah'ta yapılan zulüm için bir paylaşım bile yapmamasını eleştiren takipçisine skandal bir yanıt verdi. Hatırlanacağı üzere İsrail, 3 gün önce Refah'ta çoluk çocuk demeden 45 kişiyi vicdansızca yakarak diri diri öldürmüştü.

36 BİN 96 MASUM FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 96'ya yükseldi.

GÜVENLİ DİYE SÜRDÜĞÜ KAMPA BOMBA YAĞDIRDI

Soykırımcı İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının 'saldırıları durdurma' kararına rağmen Refah kentinde yerinden ve yurdundan edilen binlerce Filistinlinin, 'güvenli' diyerek 'sürüldüğü' kampına alçak bir saldırı düzenledi. Terör devleti; bebek ve çocukları diri diri yakmaktan geri durmazken insanların yaşamak için sığındıkları kampı onlarcasına mezar etti. Refah'a düzenlenen o saldırıda 46 masum daha can verdi.

SÖZDE YAZAR AZRA KOHEN'DEN ALÇAK CEVAP

Azra Kohen, Refah konusunda tek bir paylaşım bile yapmaması dolayısıyla bir takipçisi tarafından eleştirildi. Takipçisine verdiği yanıtta skandal ötesi yanıt adeta mide bulandırdı.

"ÇOCUKLARINI BOMBALARIN ATILACAĞI YERLERE BİLEREK GÖTÜRÜYORLAR"

Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

KOHEN'İN İNFİALE NEDEN OLAN PAYLAŞIMI ŞÖYLE:

GEÇMİŞTE DE BENZER İFADELER KULLANDI

Kohen'in, geçtiğimiz dönemde de Filistinlileri benzer sözlerle hedef aldığı ortaya çıktı.

Kohen, o dönemki paylaşımında ise, "Kendi soyunu korumayan her ulus lanetlenir ve tabii kendi soyunu demagoji için kullanan, bomba atılacağı anons edildiği halde, bölge uyarıldığı halde çocukları köşelere koyup ellerinde kamera ile bekleyen bu kişilerin yok olmasını diliyorum. Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar..." ifadelerini kullanmıştı.

SÖZDE YAZARA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Azra Kohen adlı şahsın rezil ifadelerle kendini savunmasının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan onlarca kişi Kohen'e sert tepki gösterdi. İşte o yorumlardan bazıları...

''ÇOCUK EDEBİYATI YAPTIĞINA BAKMAYIN, İSTEDİĞİ TEK ŞEY FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRMEK''

Kohen'in Filistinli anne babaları çocuklarını ''bile bile'' ölüme sürüklediklerini söylemesi üzerine kullanıcılar X mecrası yoğunluklu olmak üzere sert yorumlarda bulundu.

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