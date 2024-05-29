Sözde yazar Azra Kohen’den skandal ’Filistin’ sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar

SÖZDE YAZAR AZRA KOHEN'DEN ALÇAK CEVAP
Azra Kohen, Refah konusunda tek bir paylaşım bile yapmaması dolayısıyla bir takipçisi tarafından eleştirildi. Takipçisine verdiği yanıtta skandal ötesi yanıt adeta mide bulandırdı.
"ÇOCUKLARINI BOMBALARIN ATILACAĞI YERLERE BİLEREK GÖTÜRÜYORLAR"
Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.
KOHEN'İN İNFİALE NEDEN OLAN PAYLAŞIMI ŞÖYLE:
GEÇMİŞTE DE BENZER İFADELER KULLANDI
Kohen'in, geçtiğimiz dönemde de Filistinlileri benzer sözlerle hedef aldığı ortaya çıktı.
Kohen, o dönemki paylaşımında ise, "Kendi soyunu korumayan her ulus lanetlenir ve tabii kendi soyunu demagoji için kullanan, bomba atılacağı anons edildiği halde, bölge uyarıldığı halde çocukları köşelere koyup ellerinde kamera ile bekleyen bu kişilerin yok olmasını diliyorum. Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar..." ifadelerini kullanmıştı.
SÖZDE YAZARA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Azra Kohen adlı şahsın rezil ifadelerle kendini savunmasının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan onlarca kişi Kohen'e sert tepki gösterdi. İşte o yorumlardan bazıları...
''ÇOCUK EDEBİYATI YAPTIĞINA BAKMAYIN, İSTEDİĞİ TEK ŞEY FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRMEK''
Kohen'in Filistinli anne babaları çocuklarını ''bile bile'' ölüme sürüklediklerini söylemesi üzerine kullanıcılar X mecrası yoğunluklu olmak üzere sert yorumlarda bulundu.