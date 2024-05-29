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Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yle görüştü: "Filistin devletini tanıyın" çağrısı!

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İtalya’nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi Filistin Devleti'ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 16:34 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 16:58
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni’yle görüştü: Filistin devletini tanıyın çağrısı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin için diplomasi temaslarını sürdürüyor.

MELONİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

FİLİSTİN'İ TANIYIN
Görüşmede İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıdığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, İtalya'nın da adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya görüşmede, Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırılarının durdurulması ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uymaya zorlanması için baskıların artırılması gerektiğini belirtti.

İsrail Refah'ta katliam yapıyor

İNSANİ YARDIMLAR GAZZE'YE ULAŞMALI
Erdoğan, Gazze'de acil kalıcı ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Türkiye'nin önceliğinin esir ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımların Gazze'ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması olduğunu ifade etti.

TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALIN
Erdoğan, Meloni'ye İtalya'nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını, Filistin Devleti'ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.

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