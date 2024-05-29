Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yle görüştü: "Filistin devletini tanıyın" çağrısı!

FİLİSTİN'İ TANIYIN Görüşmede İspanya , İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıdığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, İtalya 'nın da adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya görüşmede, Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırılarının durdurulması ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uymaya zorlanması için baskıların artırılması gerektiğini belirtti.