Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! Türkiye’deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa’nın da radarında

ALMANYA'DAN "KUDUZ AŞISI" TAVSİYESİ

Almanya'nın seyahat tavsiyesinde, Türkiye'deki uygulamalara dikkati çekilirken evcil hayvanlar kapsamında yolcu başına en fazla iki hayvanın girişine izin verildiği belirtildi. Her hayvanın açıkça tanınabilir bir dövme veya mikroçiple tanımlanması gerektiğinin altı çizildi.

Bu ülkeden Türkiye'ye seyahatlerde, 12 ay içinde kuduz aşısı olduğuna dair veteriner sertifikası sunulması isteniyor. Bazı köpek türlerinin (dövüş köpekleri) girişinin yasak olduğu ve kuduz, parvovirüs, hepatit ve leptospiroza karşı aşılanmış olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Türkiye'ye seyahat edeceklere ayrıca kuduz aşısı yaptırmaları da tavsiye ediliyor.

FRANSA "SAHİPSİZ KÖPEKLERİN AGRESİFLİĞİ"NE DİKKATİ ÇEKTİ

Fransa Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, Türkiye'ye seyahat edecekler için bilgilendirme yer aldı. Seyahat tavsiyesinde, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde ciddi sayıda sahipsiz köpek bulunduğu ve bunların agresif davranabileceği notu yer aldı.