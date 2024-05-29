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Başıboş köpek sorunu düzenlemesi Meclis'te! Başkan Erdoğan TBMM'deki grup toplantısında açıkladı: "Kökten çözeceğiz"

Son dakika haberleri... Her geçen gün daha da can yakıcı hale gelen başıboş hayvan sorunu için bakanlıklar kolları sıvadı. Sokak hayvanları ile ilgili bir taslak çalışma hazırlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlanan bu çalışmanın Meclis'e ulaştığını açıkladı. Konuyla ilgili TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sorunu çözeceklerini ifade ederek, "Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın. Mevzuatta yapacağımız değişikle sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini istiyoruz. Barınak olmayan yerlere barınak yapılacak." dedi.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 12:00 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 12:57
Başıboş köpek sorunu düzenlemesi Meclis’te! Başkan Erdoğan TBMM’deki grup toplantısında açıkladı: Kökten çözeceğiz

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Başıboş köpek sorunuyla ilgili TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler Türkiye'ye gelecek vatandaşlarını kuduz ve sahipsiz köpekler için uyarmaya başladı." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hemen her gün başıboş köpeklerin sebep olduğu ya bir saldırı ya bir yaralanma ya da bir trafik kazası haberi alıyoruz. Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var. Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı asimetrik bir şekilde her yıl katlanarak artıyor. Kuduz tehdidi de bununla beraber büyüyor.

Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın. Sahipsiz köpek sayısını 'yakala-kısırlaştır-sal' metoduyla çözmek istedik ama bu bir çözüm olmadı. 2004 yılında Hayvanları Koruma Kanunu'nu biz çıkardık. 2021 yılında bu yasada değişiklik yaptık, hayvanları mal statüsünden çıkarıp can statüsüne aldık. Biz köpeğe zarar gelmesin diye başına nöbetçi diken bir peygamberin ümmetiyiz.

Mevzuatta yapacağımız değişikle sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini istiyoruz. Barınak olmayan yerlere barınak yapılacak.

TEKLİF MECLİS'TE
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını açıkladı. Meclis Başkanlığı'na sunulan taslak için bakanlıklar kapsamlı bir çalışma yaptı.

Yapılan çalışmadan şu maddelere dikkat çekildi:

Başıboş hayvanlar sokaklardan çekilecek

Süreç sahiplendirme konusunda etkili bir kampanyayla başlatılacak

Çipi takılan ve bakımı yapılan hayvan sahiplenmek isteyene verilecek, hayvanın tüm sorumluluğu sahiplenen kişide olacak

Milli Emlak barınaklar için yer tahsis edecekYerel yönetimler bu iş için bütçelerinden pay ayıracak

Sahiplenilmeyen hayvan verisi Meclis'e taşınacak

Hasta ve saldırgan huylu hayvanlar uyutulacak



Öte yandan hazırlanan taslakta çarpıcı raporlara da yer verildi. Raporlara göre başıboş köpekler bugüne kadar 3 bin 500 kaza, 55 ölüm, 5 bin 147 kişin yaralanmasına sebep oldu.

Barınaktaki bir köpeğin aylık maliyeti 3 bin 500, yakalama maliyeti ise 1500 lira.

Türkiye kuduz riski altındaki ülkeler arasına yer alırken, sorunun çözümüne ilişkin yerel yönetimlerin bütçelerinden pay ayrılacağı öğrenildi. Sahiplendirme için etkili kampanyalar düzenlenecek. Milli Emlak, barınaklar için yer tahsis edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı da ormanlık bölgelerden yer verecek. Süreç sahiplendirmeyle başlayacak, sahiplenilmeyen sokaklardaki başıboş hayvanlar çekilecek.


Hasta, sakat ve saldırgan olan sahipsiz hayvanlar uyutulacak.


İNGİLTERE UYUTUYOR HOLLANDA KISIRLAŞTIRIYOR
ABD, İngiltere, Almanya, Fransa veya Hollanda'nın sokak hayvanları ile mücadelede toplum güvenliğini önceleyen gerçekçi önlemlere başvurduğu bilinmekte.


Türkiye'de başıboş sokak hayvanları sorunu tartışılırken birçok ülke sert önlemler alıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre Avrupa genelinde her yıl yüz binlerce köpek sokağa bırakılıyor.


Avrupa Birliği'nde genel bir düzenleme bulunmuyor. Üye ülkelere gerekli önlemleri alma yetkisi verilmiş durumda. ABD'de ise eyalet arasında farklı uygulamalar bulunuyor.

İşte Avrupa ülkelerinden örnekler...


İNGİLTERE:
Sokaklarında sahipsiz hayvan görülmüyor. Sokak köpekleri belediyelere bildiriliyor. Ülkede 1 hafta içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor. Köpeklere, sahibinin bilgilerini içeren mikroçip takma zorunluluğu var.

HOLLANDA:
"Topla, Kısırlaştır, Aşıla ve Aldığın Yere Bırak" programı yürürlükte. Sokak hayvanlarına kısırlaştırmadan aşılamaya çeşitli veterinerlik hizmetleri veriliyor. Programın sonucu olarak artık ülkede sokak köpeği bulunmuyor. Bulunanlar da götürüldükleri barınaklar üzerinden sahiplendiriliyor. Bunun dışında birçok belediye, insanları sahipsiz hayvanları sahiplendirmeye özendirmeye çalışıyor.



FRANSA:
Beslediği hayvanı sokağa bırakanlar 45 bin euro'ya kadar para cezası ve üç yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Sokaklarda sahipsiz gezen hayvan yok, barınaklara gönderiliyorlar.

ALMANYA:
Sahipsiz köpekler barınaklarda toplanıyor. Başıboş hayvanlar, sahipleri 6 ay içinde barınağa gelmezse sahiplendiriliyor. Sahiplendirilemeyenler ise sürekli barınakta tutuluyor. Köpeğin sağlık sorunu varsa uyutulabiliyor.

YUNANİSTAN:
Sokaktaki hayvanlar toplatılıyor. 3 ay boyunca sahiplerinin bulunmaması ya da sahiplendirilmemesi durumunda kısırlaştırılıyor.



BELÇİKA:
Hayvanın sağlık sorunları olması durumunda uyutuluyor.

İSVEÇ:
Barınaklara götürülen sokak hayvanları ömürlerinin sonuna kadar barınakta kalıyor.

ABD:
Köpeklerin başıboş dolaşması, özel mülklere girmesi yasak. Tasmasız köpeğin sahibine ceza kesiliyor. Sokaklardaki sahipsiz hayvanlar barınaklara götürülüyor. Sahipleri bulunmaması durumunda barınaklarda tutuluyor. Uzun süre sahiplendirilmeyen hayvanlar uyutuluyor.

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