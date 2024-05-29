Başıboş köpek sorunu düzenlemesi Meclis'te! Başkan Erdoğan TBMM'deki grup toplantısında açıkladı: "Kökten çözeceğiz"

Başıboş köpek sorunuyla ilgili TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler Türkiye'ye gelecek vatandaşlarını kuduz ve sahipsiz köpekler için uyarmaya başladı." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Hemen her gün başıboş köpeklerin sebep olduğu ya bir saldırı ya bir yaralanma ya da bir trafik kazası haberi alıyoruz. Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var. Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı asimetrik bir şekilde her yıl katlanarak artıyor. Kuduz tehdidi de bununla beraber büyüyor.

Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın. Sahipsiz köpek sayısını 'yakala-kısırlaştır-sal' metoduyla çözmek istedik ama bu bir çözüm olmadı. 2004 yılında Hayvanları Koruma Kanunu'nu biz çıkardık. 2021 yılında bu yasada değişiklik yaptık, hayvanları mal statüsünden çıkarıp can statüsüne aldık. Biz köpeğe zarar gelmesin diye başına nöbetçi diken bir peygamberin ümmetiyiz.

Mevzuatta yapacağımız değişikle sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini istiyoruz. Barınak olmayan yerlere barınak yapılacak.