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Erzincan İliç'teki maden faciasının bilirkişi raporu tamamlandı: 32 kişi daha kusurlu!

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan faciasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi. Kusurlu bulunan 32 kişi arasında söz konusu şirketin üst düzey yöneticisi olan 7 kişi de yer alıyor.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 18:10 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 18:57
Erzincan İliç’teki maden faciasının bilirkişi raporu tamamlandı: 32 kişi daha kusurlu!

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

İliç'teki maden faciası! Bilirkişi raporu tamamlandı

32 KİŞİ DAHA KUSURLU BULUNDU

Cumhuriyet Başsavcılığının, Çöpler köyündeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturması sürüyor.

Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 260 sayfalık bilirkişi raporunda, 32 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı. Raporda bu kişilerden 23'ü tali kusurlu, 9'u ise asli kusurlu bulundu.

İŞLERİN DOĞRU YÜRÜTÜLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kusurlular arasında şirkette üst düzey yönetici konumundaki yabancı uyruklu 7 kişi de yer alıyor.

Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

9 İŞÇİNİN 4'ÜNÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.

MÜHENDİS, YÖNETİCİ VE İDARECİLER TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

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