Erzincan İliç’teki maden faciasının bilirkişi raporu tamamlandı: 32 kişi daha kusurlu!

9 İŞÇİNİN 4'ÜNÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.

MÜHENDİS, YÖNETİCİ VE İDARECİLER TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.