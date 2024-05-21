Schengen vize ücreti 2024! Schengen vizesi zamlı ücreti ne kadar, kaç TL? Gerekli evraklar ve başvuru parası...

Schengen vizesine yapılan zam sonrası, Avrupa'nın 27 ülkesine seyahat etmek isteyenler için vize ücretleri merak konusu oldu. Yeni fiyatlar, Schengen vize başvurusu yapacak kişiler için önemli bir değişiklik getirdi. İşte 2024 yılı Schengen vize ücretlerine dair tüm detaylar...
2024 SCHENGEN VİZE ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam yaparak 90 euroya (3 bin 150 lira) çıkardığını duyurdu.
6-12 yaş arası çocukların vize ücreti 40 eurodan 45 euroya yükseldi. AB'de düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin vatandaşları, komisyonun kararıyla 135 veya 180 euro vize ücreti ödeyecek.