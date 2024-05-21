Schengen vize ücreti 2024! Schengen vizesi zamlı ücreti ne kadar, kaç TL? Gerekli evraklar ve başvuru parası...

Schengen vizesine yapılan zam sonrası, Avrupa'nın 27 ülkesine seyahat etmek isteyenler için vize ücretleri merak konusu oldu. Yeni fiyatlar, Schengen vize başvurusu yapacak kişiler için önemli bir değişiklik getirdi. İşte 2024 yılı Schengen vize ücretlerine dair tüm detaylar...