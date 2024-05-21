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Neuralink nedir? Elon Musk'ın Neuralink beyin çipi ne işe yarıyor? İlk beyin çipi yerleştirilen hasta...

Elon Musk'ın beyin çipi implantı geliştiren şirketi Neuralink, ilk insan denemesinin ardından ikinci bir hastaya beyin çipi yerleştirmek için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldı. Bu gelişme, şirketin ileriye yönelik atılımını ve insan beyni ile bilgisayarlar arasındaki arayüz teknolojisindeki ilerlemelerini gösteriyor.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 17:40 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 17:40
Neuralink nedir? Elon Musk’ın Neuralink beyin çipi ne işe yarıyor? İlk beyin çipi yerleştirilen hasta...

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Neuralink, insan beynine doğrudan bağlanarak çeşitli nörolojik hastalıkların tedavisinde devrim yaratmayı hedefliyor. İlk insan denemesinde yaşanan sorunları ele alan şirket, bu sorunları çözdükten sonra ikinci deneme için FDA'dan gerekli izinleri almayı başardı.

NEURALİNK NEDİR?

Neuralink, beyin aktivitesini izleyebilen ve elektriksel uyarılarla beyni etkileyebilen bir implant geliştiriyor. 2016 yılında Elon Musk tarafından kurulan Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisini ilerletmeyi amaçlayan bir nöroteknoloji şirketidir. Şirketin geliştirdiği "The Link" adlı cihaz, beyindeki sinyalleri okuyarak ve bunları işleyerek dış cihazları kontrol etme potansiyeline sahip bir beyin implantıdır.

NEURALİNK NASIL ÇALIŞIYOR?

Neuralink'in geliştirdiği cihaz, kafatasına cerrahi olarak yerleştirilen ve 1.024 elektrot içeren küçük bir çipten oluşur. Bu elektrotlar, beyin nöronlarının elektriksel aktivitelerini kaydeder ve bu bilgiyi işleyerek harici cihazlara kablosuz olarak gönderir. Elektrotlar, beyin nöronlarının ürettiği "spike" veya "aksiyon potansiyelleri" olarak adlandırılan elektrik sinyallerini algılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sinyaller, cihaz tarafından işlenir ve bilgisayara veya diğer harici cihazlara kablosuz olarak iletilir.

Neuralink, çipin beyne zarar vermeden doğru şekilde yerleştirilebilmesi için robotik cerrahi bir sistem de geliştirmiştir. Bu sistem, elektrotları hassas bir şekilde beyne yerleştirir ve kablosuz iletişim sayesinde verilerin fiziksel bir bağlantı olmadan aktarılmasını sağlar.

NEURALİNK'İN AMACI VE UYGULAMALARI

Neuralink'in temel hedefi, tıbbi ve tedavi amaçlı kullanımlardır. Teknoloji, özellikle nörolojik bozuklukları tedavi etmek ve motor fonksiyonları geri kazandırmak için kullanılabilir. Neuralink'in potansiyel uygulamaları şunları içerir:

Felçli bireylerde motor fonksiyonunun geri kazandırılması
Nörolojik bozuklukların tedavisi

Konuşma bozukluğu olan bireylerin etkili iletişim kurmasına yardımcı olma
Cihazları düşünceyle kontrol etme

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