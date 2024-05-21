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Milli yas ne demek? Milli yas ilan edildiğinde ne olur? Son dakika Başkan Erdoğan duyurdu! Türkiye'de 1 gün boyunca...

Son dakika Milli Yas ilan edilmesinin ardından araştırmalar hızlandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Kritik konuların görüşüldüğü Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdopan'ın İran Cumhurbaşkanı'nın hayatını kaybetmesi sebebiyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildiğini açıklamasıyla konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 07:10 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 07:10
Milli yas ne demek? Milli yas ilan edildiğinde ne olur? Son dakika Başkan Erdoğan duyurdu! Türkiye’de 1 gün boyunca...

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Son dakika Milli Yas ilan edilmesinin ardından araştırmalar hızlandı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası "Millete Sesleniş" konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Türkiye için milli yas ilan edildiğini belirtmesinin ardından detaylar merak konusu oldu.

İRAN İÇİN 1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

MİLLİ YAS (ULUSAL YAS) NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir.

Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

ULUSAL YAS GÜNLERİNDE BAYRAK NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

Bayrağı yarıya indirme geleneği 17. yüzyılda başlamıştır. Bazı kaynaklara göre bayrak indirmenin temelinde "görünmez bir ölüm bayrağına" yer açmak bulunmaktadır. Türk bayrağı, 10 Kasım 1938'de sabah saat 9'u 5 geçe ölen Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, her 10 Kasım'da, 09:05 ile gün batımı arasında yarıya indirilir.

Diğer zamanlarda hükümet, Türk siyasetinin ana figürleri anısına saygı işareti veya ulusal yas esnasında bayrağın yarıya indirilmesi kararlaştırılabilir. Böyle bir karar verildiğinde, tüm hükümet binaları, ofisler, devlet okulları ve askeri üsler bayraklarını yarıya indirmektedir. Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ndeki bayrak, durum ne olursa olsun asla yarıya indirilmez, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının yer aldığı Anıtkabir'deki bayrak ise sadece 10 Kasım'da yarıya indirilir. Yarıya çekilecek bayrak öncelikle tam yüksekliğine yükseltilmeli, daha sonra ise direğin yarısına indirilmelidir.

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