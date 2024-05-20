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Otomobil kullanırken bu hatayı yapan çıra gibi yanar: Cüzdanlardan 90.000 TL çıkacak

Türkiye'de otomatik vitesli araç kullanımı her geçen gün artarken, bu araçların yanlış kullanımı bazı pahalı sorunlara yol açabiliyor. Otomotiv sektörü uzmanları, özellikle şanzımanla ilgili yapılan hataların ciddi maliyetlere neden olabileceği konusunda uyarıyorlar.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 13:29 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 13:29
Otomobil kullanırken bu hatayı yapan çıra gibi yanar: Cüzdanlardan 90.000 TL çıkacak

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Uzmanlar, otomatik vitesli araç sahiplerine, özellikle park esnasında şanzımana gereksiz yük bindirmemeleri konusunda önerilerde bulunuyor. Araç park edilirken yapılan hatalar, şanzımanın bozulmasına ve hatta değiştirilmesine neden olabiliyor. Bu tür bir onarımın maliyeti ise 90 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Otomatik Araçların Konforlu Seçimi ve Yanlış Kullanımlar

Birçok sürücü, manuel araçlara göre daha konforlu olan otomatik vitesli araçları tercih ediyor. Ehliyet alırken de otomatik vitesli araçlarda daha rahat hisseden sürücüler, bazen yanlış kullanımlar yapabiliyor. Uzmanlar, otomatik şanzımanlı araçların kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaları sıralıyor.

Yüksek Maliyetli Arızalardan Kaçınmak İçin Önlemler

Otomotiv sektörü uzmanları, araç sahiplerini şanzımana zarar verebilecek hatalar konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Özellikle kırmızı ışıkta beklerken gereksiz vites değişiklikleri yapmak veya aracı park ederken şanzımana fazla yüklenmek gibi davranışlar, ciddi hasarlara ve yüksek maliyetli onarımlara neden olabiliyor.

Uzmanlardan Önemli Tavsiyeler ve Maliyet Uyarısı

Araç bakımının önemi konusunda da uyarılarda bulunan uzmanlar, otomatik vitesli araçların parçalarında oluşabilecek deformasyonların, şanzıman değişikliği gerektirebileceğini ve bu durumun maliyetinin 90 bin TL'yi bulabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, kullanıcı hatalarının önüne geçmek için sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, otomatik vitesli araçların manuel araçlara göre daha maliyetli onarımlara sahip olduğunu söylüyor.

Düzenli Bakımın Önemi

Otomatik vitesli araçların düzenli olarak bakımının yapılmasının şart olduğunu ifade eden uzmanlar, bu sayede arızaların önüne geçilebileceğini ve araç ömrünün uzatılabileceğini belirtiyor. Araç sahiplerine düzenli servis ziyaretleri ve gerekli kontrollerin yaptırılması konusunda önerilerde bulunuluyor.

Bu bilgiler ışığında, otomatik vitesli araç kullanıcılarının, araçlarını daha bilinçli kullanmaları ve düzenli bakımlarını ihmal etmemeleri gerekiyor. Böylece hem maliyetten tasarruf edilmiş olacak hem de araçların daha uzun ömürlü olması sağlanacak.

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