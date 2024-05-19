SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Suikast mi kaza mı? Reisi'nin helikopter kazası sonrası gözler İsrail ve ABD'ye çevrildi | İran düşürüldü dedi Tel Aviv'den savunma geldi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri dünyada büyük bir infiale neden olurken, gözler ABD ve İsrail'e çevrildi. İran’dan kaza haberinin geldiği andan itibaren İsrail basınının yayımladığı haberler özellikle takip edildi. The Times of Israel, İbrahim Reisi’nin hayatını kaybettiğini iddia etti. İsrail ile ilgili şüpheler artarken, İsrail kanalı Kanal 13, İran Cumhurbaşkanının helikopterinin düşmesiyle İsrail’in hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürdü. ran istihbarat servisinin ise İran haber ajansı Mehr’a Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopterinin düşürüldüğü yönünde bilgi verdiği öne sürüldü. İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 22:50 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 22:59
Suikast mi kaza mı? Reisi’nin helikopter kazası sonrası gözler İsrail ve ABD’ye çevrildi | İran düşürüldü dedi Tel Aviv’den savunma geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasının ardından gözler İsrail'e ve ABD'ye çevrildi. İran'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken kaza mahalline henüz ulaşılamadığı ve Reisi'nin sağlık durumu ile ilgili bir bilgi bulunmadığı belirtiliyor.

Reisi'yi taşıyan helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi



Dünya İran'da yaşananları dakika dakika takip ederken suikast şüpheleri ise had safhaya ulaştı ve son aylarda misilleme saldırılarının devam ettiği İsrail bir numaralı şüpheli haline geldi.



OKLAR İSRAİL'E DÖNDÜ TEL AVİV'DEN SAVUNMA GELDİ
İran'dan kaza haberinin geldiği andan itibaren İsrail basınının yayımladığı haberler özellikle takip edildi. The Times of Israel, İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiğini iddia etti.

İsrail ile ilgili şüpheler artarken, İsrail kanalı Kanal 13, İran Cumhurbaşkanının helikopterinin düşmesiyle İsrail'in hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürdü.



İRAN "HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ" DEDİ
İran istihbarat servisinin ise İran haber ajansı Mehr'a Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşürüldüğü yönünde bilgi verdiği öne sürüldü.



İRAN-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ Mİ HEDEF ALINDI?
Reisi ile bugün Azerbaycan-İran sınırında Kız kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kazanın ardından yaptığı açıklama ise büyük dikkat çekti.

İşte Reisi'nin kazaya karışan helikopterinin içinden son görüntü!



İran'a ait Telegram kanalları Aliyev'in helikopter kazasından önce Reisi ile görüşmesini istemeyenlerin olduğunu söylediği iddia edildi.



İran'a ait Telegram kanalları, Aliyev ile ilgili iddianın CIA ve Mossad'ın uzun vadede İran-Azerbaycan ilişkilerini hedef aldığını belirtti.
İran haber ajansı Khabarfouri ise, konuya hakim bir kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail yönetiminin İran'ın İsrail'e düzenlediği Gerçek Vaat Operasyonu'nun ardından İran'ın hedef alındığını iddia etti.

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisiyi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı I İran medyasından flaş iddia: İlk temas sağlandı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan Bell 412 model helikopterin özellikleri neler? Dikkat çeken ABD detayı...
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suikast mi kaza mı? Reisi’nin helikopter kazası sonrası gözler İsrail ve ABD’ye çevrildi | İran düşürüldü dedi Tel Aviv’den savunma geldi
Helikopter kazası sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız! Akıncı İHA ve Cougar bölgeye gidiyor
Koza Altın İşletmeleri
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı I İran medyasından flaş iddia: İlk temas sağlandı
Fener’i sarı da kırmızı da durduramadı! Şampiyonluk son haftaya kaldı
Fenerbahçe’den paylaşım yağmuru! Galatasaray’a olay göndermeler
Kumpas soruşturmasında flaş gelişme! Açığa alınan emniyet mensuplarının ifadelerine ulaşıldı: 7 şüpheli tutuklandı!
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan Bell 412 model helikopterin özellikleri neler? Dikkat çeken ABD detayı...
Başkan Erdoğan’dan ’19 Mayıs Gençlik Buluşması’nda önemli açıklamalar | ’Kenetlenin’ çağrısı... Kardeşlik hukukunuzu geliştirin
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı? Dikkat çeken ambulans detayı! O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı
Antalya Finike’de bir kreşte skandal görüntüler! Öğretmen Özlem Ünal’dan iki çocuğa şiddet
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan petrol ve doğal gaz açıklaması! Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni kuyu için tarih verdi
ARŞİV | Atatürk’ün katıldığı son 19 Mayıs’tan son kare! Dönemin gazetelerinde manşet manşet ’gençlik’ coşkusu
Karadeniz’de sular ısınıyor! Alman Bild ortaya çıkardı: Ukraynalı mühendislerden gizli hazırlık
SON DAKİKA