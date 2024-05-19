Suikast mi kaza mı? Reisi’nin helikopter kazası sonrası gözler İsrail ve ABD’ye çevrildi | İran düşürüldü dedi Tel Aviv’den savunma geldi

İsrail ile ilgili şüpheler artarken, İsrail kanalı Kanal 13, İran Cumhurbaşkanının helikopterinin düşmesiyle İsrail'in hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürdü.





İRAN "HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ" DEDİ

İran istihbarat servisinin ise İran haber ajansı Mehr'a Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşürüldüğü yönünde bilgi verdiği öne sürüldü.





İRAN-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ Mİ HEDEF ALINDI?

Reisi ile bugün Azerbaycan-İran sınırında Kız kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kazanın ardından yaptığı açıklama ise büyük dikkat çekti. İşte Reisi'nin kazaya karışan helikopterinin içinden son görüntü!





İran'a ait Telegram kanalları Aliyev'in helikopter kazasından önce Reisi ile görüşmesini istemeyenlerin olduğunu söylediği iddia edildi.





İran'a ait Telegram kanalları, Aliyev ile ilgili iddianın CIA ve Mossad'ın uzun vadede İran-Azerbaycan ilişkilerini hedef aldığını belirtti.

İran haber ajansı Khabarfouri ise, konuya hakim bir kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail yönetiminin İran'ın İsrail'e düzenlediği Gerçek Vaat Operasyonu'nun ardından İran'ın hedef alındığını iddia etti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN