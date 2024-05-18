19 Mayıs Pazar 2024 İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray ücretsiz mi? 19 Mayıs toplu taşıma bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

Türkiye'nin milli bayramlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Pazar günü kutlanacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, bu özel günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. İşte detaylar...