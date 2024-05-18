19 Mayıs kutlama takvimi! 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

Gençlik Haftası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsayacak şekilde düzenleniyor ve 19-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerle gençlerin coşkusunu yükseltmeyi hedefliyor. İşte bu hafta içerisinde planlanan etkinlikler...

19 MAYIS ETKİNLİKLERİ

🔶 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan birer erkek ve kadın temsilci, Ankara'da buluşacak. Toplam 166 temsilci genç, Ankara, Samsun, Amasya ve Sivas'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek programlara katılacak.

🔶 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde 19 Mayıs'ta 81 il kent meydanlarında "Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Festivalleri düzenlenecek.