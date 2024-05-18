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19 MAYIS MESAJLARI ve SÖZLERİ 🔴⚪ Resimli, yeni, anlamlı, duygusal....

Türkiye'nin dört bir yanında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için büyük bir heyecan ve coşkuyla hazırlıklar sürüyor. Bu özel gün, 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Türk milletinin kurtuluş mücadelesini başlattığı tarihi anın simgesi olarak her yıl büyük bir gururla kutlanıyor. 81 ilde gerçekleşen kutlamalar, gençlerden yaşlılara kadar her yaştan insanı bir araya getiriyor.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 09:09 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 09:09
19 MAYIS MESAJLARI ve SÖZLERİ 🔴⚪ Resimli, yeni, anlamlı, duygusal....

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19 Mayıs mesajları ve sözleri için araştırmalar hızlandı. Ülke genelinde düzenlenen kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sosyal medya da 19 Mayıs mesajları ile coşkuyla doldu. Kısa, uzun, anlamlı ve duygusal pek çok seçenekte paylaşılan mesajlar, milli birlik ve beraberlik ruhunu yeniden canlandırıyor.

19 MAYIS ATATÜRK SÖZLERİ

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

''Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir..'' (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum" (Mustafa Kemal ATATÜRK)

19 MAYIS MESAJLARI

Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir. (Mustafa Kemal Atatürk) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yetiştiren, onlara değer veren, yarınlara hazırlayan Milletler geleceğe güvenle bakabilirler.

Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919′un 96.yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Türk Milleti'nin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar dileyerek 19 Mayıs gençlik ve spor bayramını kutlarım.

19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri! 19 Mayıs kutlama takvimi! İstanbul, Ankara, İzmir...
19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri! 19 Mayıs kutlama takvimi! İstanbul, Ankara, İzmir...

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