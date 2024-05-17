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19 Mayıs toplu taşıma bedava mı? 19 Mayıs Pazar 2024 İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Pazar günü kutlanacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, bu özel günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray bedava mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 19:29 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 19:29
19 Mayıs toplu taşıma bedava mı? 19 Mayıs Pazar 2024 İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

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Türkiye'nin milli bayramlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Pazar günü kutlanacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, bu özel günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. İşte detaylar...

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den 19 Mayıs Pazar günü toplu taşıma için açıklama geldi. İETT'den gelen duyuru şu şekilde:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz. Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır."

"Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir."

19 MAYIS 2024 BANKALAR AÇIK MI?

Tüm bankalar 19 Mayıs 2024 Pazar günü kapalı olacak.

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