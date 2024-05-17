17 Mayıs 2024 Cuma hutbesi PDF metni ve konusu! Cuma hutbesi konusu! Diyanet yayımladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 17 Mayıs 2024 Cuma günü için hazırlanan hutbe konusunu ve metnini yayımladı. Dini vecibelerin yerine getirilmesinde önemli bir rol üstlenen hutbeler, toplumun manevi değerlerini güçlendirmede önemli bir araç olarak kabul ediliyor.
AİLEMİZ: HUZUR VE GÜVEN KAYNAĞIMIZ
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Rabbimiz, kadın ve erkeği yeryüzünün en değerli varlıkları olarak yaratmış, farklı niteliklerle donatarak birbirine eş kılmıştır. Dünya hayatının yükünü birlikte taşıyalım, birbirimizde huzur bulalım diye bizlere aile olma nimetini bahşetmiştir. Aile, insanın yalnızlığına kalkan olan, Allah'ın rahmetiyle korunan, neslin devamını sağlayan, güzide bir kurumdur. İnancımızın, şahsiyetimizin, yaşam tarzımızın şekillendiği en değerli çatıdır. Aile, çocuklarla büyüyen, güzelleşen, gençlerle geleceğe kök salan bir çınardır.
Aziz Müminler!
Kadın ve erkeğin meşru nikâhla bir yuva kurması, ailenin ilk adımıdır. Aynı ideal ve duyguyla, Allah'ın rızası doğrultusunda bir ömrü paylaşmak ise aile olmanın sırrıdır.
Eşleriniz sizin için bir elbisedir, siz de eşleriniz için birer elbisesiniz." buyuran Rabbimiz, bizi birbirimize güven vermek, koruyup kollamak ve uyum içinde yaşamak için var etmiştir. Kadınıyla erkeğiyle her fert, ailesine sevgiyle, merhametle ve sadakatle bağlanmalıdır. Her türlü günah ve haramdan, şiddet ve tehditten ailesini muhafaza etmeli, iffetli ve onurlu bir aile hayatı sürmelidir.