Kod adı Ü-5! FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişme: İkinci bir gizli tanık var





Fetövari yapılar harekete mi geçti? Siyaset komplosunun şeması ve Ankara emniyetindeki sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek anlattı. 'Kirli kumpasta' yeni detaylar! "İkinci bir gizli tanık var Kod adı Ü-5"



İşte Şimşek'in açıklamalarından satır başlıkları:







ALMAN SERMAYESİYLE BESLENEN T24 ADLI İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN DUYDU



Ayhan Bora Kaplan organizete suç örgütünün lideri. Görüntü 8 Eylül 2023 tarihinde Esenboğa Havalimanı girişinde operasyon oldu. Kamuuoyu Ayhan Bora Kaplan Operasyonu'nu duydu. Peki kimden duydu? A Haber'den, Sabah'dan duymadı. AA, Demirören Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Milliyet ve Hürriyet'den duymadı. Kimden duydu? Alman sermayesiyle beslenen T24 adlı internet sitesi üzerinden duydu. Bütün sermayesi yabancı istihbarat örgütleri tarafından planlanan Alman istihbaratı tarafından finanse edilen bu internet sitesine bu operasyon verildi.





Bu görüntü operasyon başlamadan önce Cevheri Güven, FETÖ'deki medya yapılanmasındaki önemli bir isim frankfurt'an bir video paylaştı. Biraz sonra böyle bir operasyon olacak dedi. Adeta fragmanını verdi. Görüntülerde elindeki takım elbiseli kişi Ankara il Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Kara, yeşil tişörtlü kişi de Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, ve komiser ufuk Gültekin onun da bugün gözaltı kararı çıktı. Baktığınız zaman hepsi bugün olay yerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararıyla alındı.



Dün de biliyorsunuz arama kararı vardı. Yurt dışına bir ülkeye kaçması planlanıyor. Ankara Emniyeti güya operasyonu bu şekilde yapıyor. Bora Kaplan'ın kendisine dinleme yapılacağını istihbaratını alınca yurt dışına kaçarken yakalanıyor. Bu Ankara Emniyeti'nin o dönemki açıklaması. Bu görüntüyü de t 24'ün muhabiri çekiyor. Benim aldığım bilgi, Bu polis ekibinde birisi t 24'te Ankara'da bir yazarı arıyor. "Operasyon olacak gel" diye. O da gelemiyor. Başka bir muhabire haber veriyor. "Sen git polis bir iki saat sonra operasyon yapacak" diyor. Olay yerinde bekliyor sonra kayda alıyor.





Ama mülakat notu demek emniyetin namusu demek. Bir suçlu ile konuşup not alırsın o notu da savcılığa iletirsin. Bu notları FETÖ'cü Cevheri Güven okudu. Elimde devletin resmi bir belgesi var. O belgeden okuyacağım. Bu gizli tanığın konutunu terk ettiğine yönelik ilk ihlali 26 Ekim 2023 tarihinde elektronik izleme merkezince tespit edilmiştir diyor. İhlal Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne resmi yazıyla bildirmiştir. Durumu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu'na bildiriyor. 21 Kasım'da gece kulübünde eğleniyor. Burulduğu gece. Adalet Bakanlığı bunu resmi olarak bildirmiştir. Bir gün sonra yurt dışına kaçıyor. Eğer polis orada gerekli müdahaleyi yapsaydı şu anda cezaevinde olacaktı. 'Kirli kumpasta' yeni detaylar! "İkinci bir gizli tanık var Kod adı Ü-5" "İKİNCİ GİZLİ TANIK VAR: KOD ADI Ü-5"

Kod adı Ü-5 olan ikinci gizli tanıktan zorla ifade alındığını söyleyen Şimşek, söz konusu ikinci tanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında şikayette bulunduğunu da belirtti Şimşek, yaptığı açıklamada, "Dosya da ikinci gizli bir tanık daha var. Onun da Kod adı Ü-5. Onun da şöyle bir iddiası var. Diyor ki Ankara Emniyeti benden zorla ifade aldı. Ben de diyor "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bulundum" dedi..

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