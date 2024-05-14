Fenerbahçe seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve saati! Aziz Yıldırım, Ali Koç...

Fenerbahçe SK tarafından yapılan paylaşım

FENERBAHÇE SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yerde gerçekleştirilecek.

Toplantıda, mali raporların okunması ve görüşülmesinin yanı sıra Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve diğer kurulların seçimleri yapılacak. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyelikleri için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024 saat 18.00'e kadar alınacak.