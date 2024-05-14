Fenerbahçe seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve saati! Aziz Yıldırım, Ali Koç...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık seçimi heyecanı yeniden başladı. Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasıyla birlikte, kulüp üyeleri ve taraftarlar seçim tarihini merakla beklemeye başladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık seçimi heyecanı yeniden başladı. Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasıyla birlikte, kulüp üyeleri ve taraftarlar seçim tarihini merakla beklemeye başladı.
FENERBAHÇE SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU!
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yerde gerçekleştirilecek.
Toplantıda, mali raporların okunması ve görüşülmesinin yanı sıra Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve diğer kurulların seçimleri yapılacak. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyelikleri için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024 saat 18.00'e kadar alınacak.
BEKLENEN FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI
ALİ KOÇ - Ali Koç'un en az bir dönem daha devamı için aday olacağı netleşti. Koç, yeniden adaylığını ilan etti.
AZİZ YILDIRIM - Ali Koç'un adaylık açıklaması sonrası Aziz Yıldırım'da Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıkladı.
FENERBAHÇE'NİN GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARI
Ali Koç 2018 -
Aziz Yıldırım 1998- 2018
Ali Şen 1994-1998
Hasan Özaydın 1994
Güven Sazak 1993-1994
Metin Aşık 1989- 1993
Tahsin Kaya 1986 -1989
Fikret Arıcan 1984 -1986