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Fenerbahçe seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve saati! Aziz Yıldırım, Ali Koç...

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman sorusu için araştırmalar hızlandı! Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlık seçimi, kulüp üyeleri ve taraftarları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Kulüp başkanı Ali Koç'un yeniden aday olacağını açıklaması ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın adaylık açıklaması, bu seçimi daha da heyecanlı hale getirdi.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 21:11 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 21:11
Fenerbahçe seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve saati! Aziz Yıldırım, Ali Koç...

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık seçimi heyecanı yeniden başladı. Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasıyla birlikte, kulüp üyeleri ve taraftarlar seçim tarihini merakla beklemeye başladı.

Fenerbahçe SK tarafından yapılan paylaşımFenerbahçe SK tarafından yapılan paylaşım

FENERBAHÇE SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yerde gerçekleştirilecek.

Toplantıda, mali raporların okunması ve görüşülmesinin yanı sıra Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve diğer kurulların seçimleri yapılacak. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyelikleri için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024 saat 18.00'e kadar alınacak.

BEKLENEN FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

ALİ KOÇ - Ali Koç'un en az bir dönem daha devamı için aday olacağı netleşti. Koç, yeniden adaylığını ilan etti.

AZİZ YILDIRIM - Ali Koç'un adaylık açıklaması sonrası Aziz Yıldırım'da Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARI

Ali Koç 2018 -

Aziz Yıldırım 1998- 2018

Ali Şen 1994-1998

Hasan Özaydın 1994

Güven Sazak 1993-1994

Metin Aşık 1989- 1993

Tahsin Kaya 1986 -1989

Fikret Arıcan 1984 -1986

Fenerbahçede seçim tarihi açıklandı
Fenerbahçe'de seçim tarihi açıklandı

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