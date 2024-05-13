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Az önce, bugün nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? 13 Mayıs deprem mi oldu? AFAD -Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin web siteleri, depremlerin büyüklüklerini, nerede ve ne zaman meydana geldiğini, merkez üssünü ve etkilenen bölgeleri anlık olarak paylaşır. Bu siteler, sadece depremlerin teknik detaylarını değil, aynı zamanda olası tsunamiler gibi ek riskleri ve alınması gereken önlemleri de içeren geniş kapsamlı bilgiler sunar. Özellikle deprem sonrası yapılması gerekenler, ilk yardım bilgileri ve acil durum numaraları gibi hayati bilgiler, bu platformlarda yer almaktadır. Böylece, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı bilgiler, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir rehber niteliği taşırken, bu tür doğal afetlere karşı bilinçlenmeyi ve hazırlıklı olmayı teşvik etmektedir.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 08:56 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 08:56
Az önce, bugün nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? 13 Mayıs deprem mi oldu? AFAD -Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

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Türkiye'de bir dizi deprem meydana geldi. En aktif bölgeler arasında Kahramanmaraş, Malatya, Çanakkale ve İzmir yer aldı. Bu depremler genellikle düşük şiddette olup, çoğu 1.3 ile 4.9 büyüklüğü arasında değişmekteydi. Kahramanmaraş ve çevresinde depremler özellikle yoğunlaşırken, Marmara Denizi, Malatya, Muğla, Akdeniz, Hatay, Adana, Ankara ve Osmaniye gibi diğer bölgelerde hafif çaplı depremler kaydedildi. Peki az önce, bugün nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD -Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son Depremler AFAD -Kandilli Rasathanesi Listesi!

2024-05-13 08:30:35 36.00472 28.86944 15.29 ML 1.7 Akdeniz - [50.47 km] Kaş (Antalya)
2024-05-13 07:30:02 39.84167 27.59083 15.66 ML 2.1 Balya (Balıkesir)
2024-05-13 07:11:11 38.2375 36.35167 9.36 ML 2.1 Tufanbeyli (Adana)
2024-05-13 06:39:03 37.08194 29.30972 5.43 ML 1.4 Çameli (Denizli)
2024-05-13 06:31:45 37.94306 28.79278 9.19 ML 1.2 Buharkent (Aydın)
2024-05-13 06:10:52 37.97167 38.12528 8.98 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-13 06:06:13 37.93611 28.77417 7.0 ML 2.6 Sarayköy (Denizli)
2024-05-13 05:35:15 40.36722 27.04361 7.0 ML 0.9 Biga (Çanakkale)
2024-05-13 05:10:52 38.48722 39.1825 13.84 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2024-05-13 04:54:28 38.08083 38.39222 12.35 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-13 04:46:25 38.17889 38.5975 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)

Türkiye, sismik aktivitenin yoğun olduğu bir ülke olarak bilinir ve bu depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sürekli olarak güncellenen veritabanlarında kayıt altına alınıyor. Bu veriler, deprem bilimcilerin ve halkın bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşırken, bireylerin de deprem hazırlıkları konusunda bilinçlenmesine yardımcı oluyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Deprem Haritası İçin Tıklayınız

Büyüklük ve Merkez Üssü: AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilere göre, 20 Nisan 2024'teki en büyük sarsıntı, şiddetini ve etki alanını geniş bir coğrafyaya yaymıştır. Depremin merkez üssü, nüfus yoğunluğu bakımından kritik öneme sahip olan bir bölgede yer almaktadır.

Zaman: İlk sarsıntı yerel saatle sabahın erken saatlerinde kaydedilmiştir. Ardından gelen artçı sarsıntılar, gün boyunca devam etmiş ve bölge halkını tedirgin etmiştir.

Depremler, sadece anlık zararlara yol açmakla kalmaz; aynı zamanda uzun vadeli sosyoekonomik etkilere de sahip olabilir. Altyapı hasarları, ekonomik kayıplar ve toplum üzerindeki psikolojik etkiler, depremlerin doğurduğu başlıca sorunlardır. Özellikle kentsel alanlarda yaşanan büyük çaplı depremler, uzun süreli iyileşme süreçlerini gerektirebilir.

Deprem anında yapılması gerekenler ve hazırlık süreçleri, bu tür doğal afetlere karşı koymada büyük önem taşır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı bilgiler, vatandaşların depreme hazırlıklı olmalarını ve mümkün olan en iyi şekilde tepki vermelerini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Eğitim programları, bina güçlendirme çalışmaları ve acil durum tatbikatları, bu hazırlıkların başlıca ögeleridir.

Deprem Nedir?

Deprem, Yer kabuğunun altında yer alan kayaların kırılması sonucu aniden enerji salınımı gerçekleşmesiyle meydana gelen doğal bir olaydır. Bu enerji, yer kabuğu boyunca dalgalar halinde yayılır ve yeryüzünde sarsıntılar olarak hissedilir. Depremler, genellikle tektonik plakaların hareketleri sonucunda ortaya çıkar ve bu plakaların birbirleriyle etkileşim noktaları olan fay hatları boyunca yoğunlaşır.

Depremlerin Ana Nedenleri

Tektonik Depremler: Dünya'nın en sık rastlanan deprem türüdür. Tektonik plakaların birbirine sürtünmesi, birbirini itmesi veya çekmesi sonucu oluşur. Bu tür depremler, genellikle büyük fay hatları boyunca meydana gelir ve genellikle en şiddetli depremlerdir.

Volkanik Depremler: Volkanik aktivite sonucu magma yer değiştirdiğinde yer kabuğu içinde gerilim oluşur ve bu durum depremlere yol açabilir. Bu tür depremler genellikle volkanların yakınlarında gerçekleşir.

Çökme Depremleri: Yer altındaki boşlukların çökmesi sonucu meydana gelir. Bu tür depremler genellikle maden ocakları gibi insan aktiviteleri nedeniyle oluşan yer altı boşluklarından kaynaklanır.

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