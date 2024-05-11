Ege’deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda bir ilk: İDA’lar sahaya indi | Hedefler imha edildi Türk bayrağı çekildi

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Hazırız!
Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde Deniz Kuvvetlerimize ait;
✅ 94 Su Üstü Gemisi,
✅ 7 İnsansız Deniz Aracı,
✅ 8 Denizaltı,
✅ 54 Hava Unsuru (10 Deniz Karakol Uçağı, 16 Helikopter, 28 SİHA/İHA),
✅ 2 SAT Timi,
✅ 3 SAS Timi,
✅ Kıyı Birlikleri görev alıyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlısı Komutanlıkların harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesinin amaçlandığı Denizkurdu-II Tatbikatı Marmaris'te icra edilmeye başladı.
Denizkurdu-II icraatları kapsamında, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedefleniyor.
6 Mayıs'ta Gölcük Donanma Komutanlığında basın toplantısı yapılan Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan birlikler de katılım sağlıyor.
Bu kapsamda, 7-16 Mayıs tarihleri arasında harekâta hazırlık eğitimleri, fiili silah eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekât eğitimleri, 9-10 Mayıs ile 17-18 Mayıs tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri tarafından liman ziyaretleri, 11 Mayıs'ta ise Aksaz'da seçkin gözlemci günü ve basın günü faaliyetleri icra edilecek.