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Ege'deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nda bir ilk: İDA'lar sahaya indi | Hedefler imha edildi Türk bayrağı çekildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın devam ettiğini bildirdi. Devam eden tatbikatla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Deniz piyadelerinin hedefteki adayı başarılı şekilde ele geçirmelerinin ardından belirlenen hedefler imha edilerek bölgeye Türk bayrağı çekildi." ifadeleriyle tatbikatın görüntülerini yayınladı. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren “Marlin İDA” ile 6 kamikaze “Albatros İDA” da ilk defa tatbikat faaliyetlerine katılıyor.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 11:37 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 13:57
Ege’deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda bir ilk: İDA’lar sahaya indi | Hedefler imha edildi Türk bayrağı çekildi

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Denizkurdu-2/2024 Tatbikatı; Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2024 harekât eğitim faaliyetleri kapsamında 7-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Marmaris Aksaz deniz üssünde gerçekleşiyor.

MSB'den Denizkurdu-II/24 tatbikatına ilişkin paylaşım

HEDEFLER İMHA EDİLDİ TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ
Devam eden tatbikatla ilgili açıklama yapan Milli Savuna Bakanlığı, yeni bir video yayımladı.

HEDEFLER İMHA EDİLEREK BÖLGEYE TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ
Paylaşımda, "Senaryo dâhilinde kontrol altına alınması hedeflenen adaya; Deniz Kuvvetlerimize ait helikopterler, Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) ve çıkartma gemileriyle havadan ve denizden çıkartma harekâtı icra edildi."

"Deniz piyadelerinin hedefteki adayı başarılı şekilde ele geçirmelerinin ardından belirlenen hedefler imha edilerek bölgeye Türk bayrağı çekildi." denildi.

MSB ''DENİZKURDU 2024'' tatbikatından görüntüler paylaştı

HAZIRIZI!
Devam eden tatbikatla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Hazırız!" ifadelerini kullandı.





MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Hazırız!

Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde Deniz Kuvvetlerimize ait;

✅ 94 Su Üstü Gemisi,
✅ 7 İnsansız Deniz Aracı,
✅ 8 Denizaltı,
✅ 54 Hava Unsuru (10 Deniz Karakol Uçağı, 16 Helikopter, 28 SİHA/İHA),
✅ 2 SAT Timi,
✅ 3 SAS Timi,
✅ Kıyı Birlikleri görev alıyor.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlısı Komutanlıkların harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesinin amaçlandığı Denizkurdu-II Tatbikatı Marmaris'te icra edilmeye başladı.

Denizkurdu-II icraatları kapsamında, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedefleniyor.

MSB'den Denizkurdu-II/24 tatbikatına ilişkin paylaşım



6 Mayıs'ta Gölcük Donanma Komutanlığında basın toplantısı yapılan Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan birlikler de katılım sağlıyor.

Bu kapsamda, 7-16 Mayıs tarihleri arasında harekâta hazırlık eğitimleri, fiili silah eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekât eğitimleri, 9-10 Mayıs ile 17-18 Mayıs tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri tarafından liman ziyaretleri, 11 Mayıs'ta ise Aksaz'da seçkin gözlemci günü ve basın günü faaliyetleri icra edilecek.


15 BİN PERSONEL GÖREV ALIYOR
Toplam 15 bin personelin görev alacağı tatbikata, 100 su üstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 7 insansız deniz aracı, 8 kişiden oluşan 2 SAT timi ve 5 kişiden oluşan 3 SAS timi iştirak ediyor.

İDA'LAR İLK DEFA KATILIYOR
Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren "Marlin İDA" ile 6 kamikaze "Albatros İDA" da ilk defa tatbikat faaliyetlerine katılıyor.

A Haber ''DENİZKURDU 2024'' tatbikatında

Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, A400M nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 6 sahil güvenlik botu da katılım sağladı.

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