Ege’deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda bir ilk: İDA’lar sahaya indi | Hedefler imha edildi Türk bayrağı çekildi









MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



Hazırız! Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde Deniz Kuvvetlerimize ait; ✅ 94 Su Üstü Gemisi,

✅ 7 İnsansız Deniz Aracı,

✅ 8 Denizaltı,

✅ 54 Hava Unsuru (10 Deniz Karakol Uçağı, 16 Helikopter, 28 SİHA/İHA),

✅ 2 SAT Timi,

✅ 3 SAS Timi,

✅ Kıyı Birlikleri görev alıyor.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlısı Komutanlıkların harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesinin amaçlandığı Denizkurdu-II Tatbikatı Marmaris'te icra edilmeye başladı.

Denizkurdu-II icraatları kapsamında, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedefleniyor. MSB'den Denizkurdu-II/24 tatbikatına ilişkin paylaşım





6 Mayıs'ta Gölcük Donanma Komutanlığında basın toplantısı yapılan Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan birlikler de katılım sağlıyor.