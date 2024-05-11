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Ceza Almamak İçin Yapın! B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat

Türkiye'de 30 milyondan fazla insanın sahip olduğu ehliyetlerin bir kısmı, 'eski tip' olarak tanımlanan çipsiz ehliyetlerdir. Ancak, pandemi nedeniyle yaşanan aksaklıklar, bu ehliyetlerin kullanımının yasaklanacağı tarihi 31 Aralık 2024'e kadar uzatmıştır.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 14:35 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 14:36
Ceza Almamak İçin Yapın! B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat

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İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yenilenmeyen eski tip ehliyetlerle trafiğe çıkılmasının yasaklandığı belirtilmiştir. Bu kurala uymayan vatandaşlara 1 Ocak 2025 itibarıyla 12.978 TL para cezası kesileceği bildirilmiştir.

Para Cezasından Kaçınma Yolu: Ehliyet Yenileme

Çipli ehliyete geçiş yapmak ve büyük miktarda para cezasından kaçınmak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden randevu alarak ehliyetinizi yenileyebilirsiniz. Sadece 15 TL ödeyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler

Ehliyetinizi yenilemek için gerekli belgeler şunlardır:

  • Kimlik kartı veya pasaport
  • Güncel biometrik fotoğraf
  • Geçerli sağlık raporu

  • Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda yer alıyorsa gerek yoktur)
  • Mevcut sürücü belgesi
  • Adli sicil kaydı
  • 15 TL tutarında ücret (12 TL harç, 3 TL değerli kağıt bedeli)

Bu belgelerle randevu aldıktan sonra ilgili kuruma başvurarak ehliyet yenileme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Cezalardan Kaçının

Unutmayın, 2024 yılından sonra eski tip ehliyetlerle trafikte yakalanmanın cezası yüksektir ve zamanla artabilir. Bu nedenle, ehliyetinizi zamanında yenilemeyi ihmal etmeyin.

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