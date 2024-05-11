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B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Ceza Almamak İçin Hemen Bunu Yapın!

Türkiye'de trafikte yer alan 30 milyon sürücünün birçoğu tarafından kullanılan 'eski tip' çipsiz ehliyetlerle ilgili önemli bir güncelleme var. Pandemi sürecinin yol açtığı aksaklıklar nedeniyle, bu ehliyetlerin kullanımının sonlandırılacağı tarih 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Bu tarihten sonra, tüm sürücülerin yeni çipli ehliyet sistemine geçiş yapmaları gerekecek. Eski tip çipsiz ehliyetler, uzun yıllardır Türkiye'deki sürücüler tarafından kullanılmakta olan bir sistemdir. Ancak, güvenlik ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yansıtmak amacıyla çipli ehliyet sistemine geçiş planlanmıştır.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 08:43 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 08:43
B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Ceza Almamak İçin Hemen Bunu Yapın!

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İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yenilenmeyen eski tip ehliyetlerle trafiğe çıkılmasının yasaklandığı belirtilmiştir. Bu kurala uymayan vatandaşlara 1 Ocak 2025 itibarıyla 12.978 TL para cezası kesileceği bildirilmiştir.

Para Cezasından Kaçınma Yolu: Ehliyet Yenileme

Çipli ehliyete geçiş yapmak ve büyük miktarda para cezasından kaçınmak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden randevu alarak ehliyetinizi yenileyebilirsiniz. Sadece 15 TL ödeyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler

Ehliyetinizi yenilemek için gerekli belgeler şunlardır:

  • Kimlik kartı veya pasaport
  • Güncel biometrik fotoğraf
  • Geçerli sağlık raporu

  • Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda yer alıyorsa gerek yoktur)
  • Mevcut sürücü belgesi
  • Adli sicil kaydı
  • 15 TL tutarında ücret (12 TL harç, 3 TL değerli kağıt bedeli)

Bu belgelerle randevu aldıktan sonra ilgili kuruma başvurarak ehliyet yenileme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Cezalardan Kaçının

Unutmayın, 2024 yılından sonra eski tip ehliyetlerle trafikte yakalanmanın cezası yüksektir ve zamanla artabilir. Bu nedenle, ehliyetinizi zamanında yenilemeyi ihmal etmeyin.

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