B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Ceza Almamak İçin Hemen Bunu Yapın!

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yenilenmeyen eski tip ehliyetlerle trafiğe çıkılmasının yasaklandığı belirtilmiştir. Bu kurala uymayan vatandaşlara 1 Ocak 2025 itibarıyla 12.978 TL para cezası kesileceği bildirilmiştir.

Para Cezasından Kaçınma Yolu: Ehliyet Yenileme

Çipli ehliyete geçiş yapmak ve büyük miktarda para cezasından kaçınmak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden randevu alarak ehliyetinizi yenileyebilirsiniz. Sadece 15 TL ödeyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.