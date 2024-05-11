11 Mayıs deprem mi oldu? Az önce, bugün nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD -Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 'nin web siteleri, depremlerin büyüklüklerini, nerede ve ne zaman meydana geldiğini, merkez üssünü ve etkilenen bölgeleri anlık olarak paylaşır. Bu siteler, sadece depremlerin teknik detaylarını değil, aynı zamanda olası tsunamiler gibi ek riskleri ve alınması gereken önlemleri de içeren geniş kapsamlı bilgiler sunar. Özellikle deprem sonrası yapılması gerekenler, ilk yardım bilgileri ve acil durum numaraları gibi hayati bilgiler, bu platformlarda yer almaktadır. Böylece, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı bilgiler, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir rehber niteliği taşırken, bu tür doğal afetlere karşı bilinçlenmeyi ve hazırlıklı olmayı teşvik etmektedir.

Kahramanmaraş'ta Peş Peşe Depremler! Kahramanmaraş, 10 Mayıs'ta 7 farklı depremle sarsıldı. Bu depremler sırasıyla Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu bölgelerinde meydana geldi. En düşük şiddet 1.6 büyüklüğünde Göksun'da kaydedilirken, Nurhak'ta 2.7 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu ve saat 01.41'de gerçekleşti. Ayrıca, Göksun'da kaydedilen 2.9 büyüklüğündeki deprem saat 06.37'de yaşandı, günün son depremi yine Göksun'da 2.4 büyüklüğünde oldu.

10 Mayıs Cuma günü Türkiye genelinde toplam 27 deprem kaydedildi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan verilere göre, özellikle Kahramanmaraş bölgesi ardı ardına gelen depremlerle sarsıldı. İşte detaylı olarak 10 Mayıs 2024 tarihli son depremler listesi:

Muğla ve Elazığ'da Depremler Devam Ediyor! Muğla ve Elazığ, her ikisi de 2.4 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki deprem saat 00.53'te, Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki deprem ise saat 06.31'de kaydedildi.

Türkiye, sismik aktivitenin yoğun olduğu bir ülke olarak bilinir ve bu depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sürekli olarak güncellenen veritabanlarında kayıt altına alınıyor. Bu veriler, deprem bilimcilerin ve halkın bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşırken, bireylerin de deprem hazırlıkları konusunda bilinçlenmesine yardımcı oluyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Deprem Haritası İçin Tıklayınız