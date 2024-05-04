PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AFAD -Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 4 Mayıs deprem mi oldu? Az önce, bugün nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Depremler, özellikle deprem kuşağında yer alan Türkiye gibi ülkeler için daima önemli bir gündem maddesi olmuştur. Depremle ilgili bilgiler, vatandaşların güvenliği ve hazırlıklı olabilmeleri için hayati önem taşır. Bu bilgilerin arasında, depremin büyüklüğü, merkez üssü, etkilediği bölgeler ve olası sonuçları gibi unsurlar yer alır. Türkiye'deki depremlerin izlenmesinde, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi, deprem bilgilerini vatandaşa sunan en güvenilir ve otorite kaynaklardır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 11:13 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 11:21
AFAD -Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 4 Mayıs deprem mi oldu? Az önce, bugün nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin web siteleri, depremlerin büyüklüklerini, nerede ve ne zaman meydana geldiğini, merkez üssünü ve etkilenen bölgeleri anlık olarak paylaşır. Bu siteler, sadece depremlerin teknik detaylarını değil, aynı zamanda olası tsunamiler gibi ek riskleri ve alınması gereken önlemleri de içeren geniş kapsamlı bilgiler sunar. Özellikle deprem sonrası yapılması gerekenler, ilk yardım bilgileri ve acil durum numaraları gibi hayati bilgiler, bu platformlarda yer almaktadır. Böylece, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı bilgiler, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir rehber niteliği taşırken, bu tür doğal afetlere karşı bilinçlenmeyi ve hazırlıklı olmayı teşvik etmektedir.

Son Depremler AFAD -Kandilli Rasathanesi Listesi!


2024-05-02 09:07:45 40.05417 36.03611 10.47 ML 3.1 Sulusaray (Tokat)
2024-05-02 09:01:59 38.13361 38.55 7.0 ML 1.6 Sincik (Adıyaman)
2024-05-02 08:43:34 38.07472 38.42111 10.18 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-02 08:42:56 37.06833 29.13056 7.0 ML 0.9 Acıpayam (Denizli)
2024-05-02 08:32:59 40.0575 36.03417 14.92 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
2024-05-02 08:24:51 38.38028 28.44111 7.0 ML 1.1 Alaşehir (Manisa)
2024-05-02 08:17:21 40.79417 31.94611 11.87 ML 1.9 Yeniçağa (Bolu)
2024-05-02 08:14:08 38.47167 39.27528 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2024-05-02 08:05:48 40.05833 36.03056 15.17 ML 2.5 Sulusaray (Tokat)
2024-05-02 07:51:37 38.82444 37.43417 10.75 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-05-02 07:47:54 40.05861 36.02444 7.0 ML 1.8 Sulusaray (Tokat)
2024-05-02 07:45:18 38.42333 39.3 7.07 ML 1.7 Sivrice (Elazığ)

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Deprem Haritası İçin Tıklayınız

Büyüklük ve Merkez Üssü: AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilere göre, 20 Nisan 2024'teki en büyük sarsıntı, şiddetini ve etki alanını geniş bir coğrafyaya yaymıştır. Depremin merkez üssü, nüfus yoğunluğu bakımından kritik öneme sahip olan bir bölgede yer almaktadır.

Zaman: İlk sarsıntı yerel saatle sabahın erken saatlerinde kaydedilmiştir. Ardından gelen artçı sarsıntılar, gün boyunca devam etmiş ve bölge halkını tedirgin etmiştir.

Depremler, sadece anlık zararlara yol açmakla kalmaz; aynı zamanda uzun vadeli sosyoekonomik etkilere de sahip olabilir. Altyapı hasarları, ekonomik kayıplar ve toplum üzerindeki psikolojik etkiler, depremlerin doğurduğu başlıca sorunlardır. Özellikle kentsel alanlarda yaşanan büyük çaplı depremler, uzun süreli iyileşme süreçlerini gerektirebilir.

Deprem anında yapılması gerekenler ve hazırlık süreçleri, bu tür doğal afetlere karşı koymada büyük önem taşır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı bilgiler, vatandaşların depreme hazırlıklı olmalarını ve mümkün olan en iyi şekilde tepki vermelerini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Eğitim programları, bina güçlendirme çalışmaları ve acil durum tatbikatları, bu hazırlıkların başlıca ögeleridir.

Deprem Nedir?

Deprem, Yer kabuğunun altında yer alan kayaların kırılması sonucu aniden enerji salınımı gerçekleşmesiyle meydana gelen doğal bir olaydır. Bu enerji, yer kabuğu boyunca dalgalar halinde yayılır ve yeryüzünde sarsıntılar olarak hissedilir. Depremler, genellikle tektonik plakaların hareketleri sonucunda ortaya çıkar ve bu plakaların birbirleriyle etkileşim noktaları olan fay hatları boyunca yoğunlaşır.

Depremlerin Ana Nedenleri

Tektonik Depremler: Dünya'nın en sık rastlanan deprem türüdür. Tektonik plakaların birbirine sürtünmesi, birbirini itmesi veya çekmesi sonucu oluşur. Bu tür depremler, genellikle büyük fay hatları boyunca meydana gelir ve genellikle en şiddetli depremlerdir.

Volkanik Depremler: Volkanik aktivite sonucu magma yer değiştirdiğinde yer kabuğu içinde gerilim oluşur ve bu durum depremlere yol açabilir. Bu tür depremler genellikle volkanların yakınlarında gerçekleşir.

Çökme Depremleri: Yer altındaki boşlukların çökmesi sonucu meydana gelir. Bu tür depremler genellikle maden ocakları gibi insan aktiviteleri nedeniyle oluşan yer altı boşluklarından kaynaklanır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’Bağımsız Filistin Devleti’ vurgusu: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak
Türk Telekom
Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir
Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca...
Şampiyonluk ’altı’n tepside! Galatasaray Sivas’ı rahat geçti
Terör devleti İsrail, Al Jazeera’nın ofisini bastı: Ekipmanlara el koydular
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiye’nin askeri harekatı öncesi ABD’ye yalvarmaya gitti
Filistin’e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye’nin önerisi karara eklendi
Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız
Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi! Önümüzdeki 4 ayda 20 puanlık düşüş!
Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...
1 Mayıs’ta polise saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Aralarında CHP’li trol Basel’in de olduğu 38 vandal tutuklandı: 12 yeni gözaltı
SON DAKİKA