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29 Nisan deprem mi oldu? Az önce, bugün nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler AFAD -Kandilli Rasathanesi listesi!

29 Nisan 2024 tarihinde Türkiye, jeolojik yapısının doğal bir sonucu olarak yeni bir deprem serisiyle sarsıldı. Türkiye, tarih boyunca jeolojik olarak aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sık sık depremlerle karşılaşmaktadır. Bu fay hatları, bölgenin tektonik hareketliliğinin bir göstergesi olup, zaman zaman ciddi sarsıntılara neden olabilmektedir. En son meydana gelen depremler, vatandaşları ve yetkilileri bir kez daha deprem hazırlıklarını gözden geçirmeye ve gerekli önlemleri alma konusunda teyakkuz durumuna geçirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 09:54 Güncelleme 29 Nisan 2024, 09:54
29 Nisan deprem mi oldu? Az önce, bugün nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler AFAD -Kandilli Rasathanesi listesi!

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Depremlerin büyüklüğü ve etkilediği bölgeler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin web siteleri en güncel ve doğru bilgileri sunmaktadır. Bu platformlar, depremlerin büyüklüklerini, merkez üssünü ve olası tsunamiler gibi ek riskleri de içeren geniş kapsamlı bilgileri içermektedir.

Deprem Mi Oldu? Son Depremler AFAD -Kandilli Rasathanesi Listesi!

2024.04.27 11:58:49  37.2787   37.0102        9.3      -.-  2.3  -.-   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.04.27 11:45:16  37.2833   37.0433        5.0      -.-  2.7  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.04.27 11:41:35  37.2993   37.0457        6.2      -.-  2.4  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2024.04.27 11:34:28  37.3110   37.0493        4.6      -.-  2.3  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.04.27 11:01:46  35.9798   36.0005        4.9      -.-  1.8  -.-   YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY)                     İlksel
2024.04.27 10:46:35  35.7960   25.4683        6.6      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.04.27 09:38:25  39.9963   29.9267        5.0      -.-  2.8  -.-   PAZARYERI (BILECIK)                               İlksel
2024.04.27 09:15:58  37.7063   36.4337        4.4      -.-  2.0  -.-   KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.04.27 09:12:35  40.0902   36.0358       18.8      -.-  2.0  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.27 08:29:01  38.7300   37.1882        5.0      -.-  1.9  -.-   KIZILBURUN-GURUN (SIVAS)                          İlksel
2024.04.27 07:12:49  38.2382   38.0273       13.3      -.-  1.1  -.-   CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2024.04.27 06:46:35  40.1307   28.8645       15.5      -.-  1.3  -.-   INEGAZI-NILUFER (BURSA)                           İlksel
2024.04.27 06:39:52  35.8175   25.5607        5.9      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.27 06:35:25  42.7568   29.3043       21.1      -.-  3.4  -.-   KARADENIZ                                         İlksel
2024.04.27 05:56:50  38.1000   38.3212        5.1      -.-  2.1  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2024.04.27 05:56:11  39.6413   33.2998        5.1      -.-  1.2  -.-   KEKLICEK-BALA (ANKARA)                            İlksel
2024.04.27 04:30:23  40.1740   28.2550       16.0      -.-  1.5  -.-   KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA)                   İlksel
2024.04.27 04:19:03  35.4517   28.3923       13.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.27 04:06:37  38.0862   36.6520        7.3      -.-  1.7  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.04.27 04:05:16  37.6962   26.9718       13.1      -.-  2.2  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2024.04.27 03:55:54  38.3225   38.2508        9.2      -.-  1.6  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2024.04.27 03:31:02  38.8235   37.4685        3.9      -.-  2.1  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2024.04.27 03:29:00  40.8458   31.7490        5.2      -.-  2.2  -.-   BAGISLAR-(BOLU)                                   İlksel
2024.04.27 03:14:37  35.7593   25.5065       14.5      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.04.27 02:59:56  40.4760   29.1887       10.2      -.-  1.9  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel
2024.04.27 02:57:48  36.9375   29.2645       12.5      -.-  1.8  -.-   TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)                         İlksel
2024.04.27 02:53:07  38.7512   40.0463        6.0      -.-  2.1  -.-   SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)                    İlksel
2024.04.27 02:30:01  39.6797   43.0760        7.4      -.-  1.8  -.-   YAKINCA-(AGRI)                                    İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Deprem Haritası İçin Tıklayınız

Büyüklük ve Merkez Üssü: AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilere göre, 20 Nisan 2024'teki en büyük sarsıntı, şiddetini ve etki alanını geniş bir coğrafyaya yaymıştır. Depremin merkez üssü, nüfus yoğunluğu bakımından kritik öneme sahip olan bir bölgede yer almaktadır.

Zaman: İlk sarsıntı yerel saatle sabahın erken saatlerinde kaydedilmiştir. Ardından gelen artçı sarsıntılar, gün boyunca devam etmiş ve bölge halkını tedirgin etmiştir.

Depremler, sadece anlık zararlara yol açmakla kalmaz; aynı zamanda uzun vadeli sosyoekonomik etkilere de sahip olabilir. Altyapı hasarları, ekonomik kayıplar ve toplum üzerindeki psikolojik etkiler, depremlerin doğurduğu başlıca sorunlardır. Özellikle kentsel alanlarda yaşanan büyük çaplı depremler, uzun süreli iyileşme süreçlerini gerektirebilir.

Deprem anında yapılması gerekenler ve hazırlık süreçleri, bu tür doğal afetlere karşı koymada büyük önem taşır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı bilgiler, vatandaşların depreme hazırlıklı olmalarını ve mümkün olan en iyi şekilde tepki vermelerini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Eğitim programları, bina güçlendirme çalışmaları ve acil durum tatbikatları, bu hazırlıkların başlıca ögeleridir.

Deprem Nedir?

Deprem, Yer kabuğunun altında yer alan kayaların kırılması sonucu aniden enerji salınımı gerçekleşmesiyle meydana gelen doğal bir olaydır. Bu enerji, yer kabuğu boyunca dalgalar halinde yayılır ve yeryüzünde sarsıntılar olarak hissedilir. Depremler, genellikle tektonik plakaların hareketleri sonucunda ortaya çıkar ve bu plakaların birbirleriyle etkileşim noktaları olan fay hatları boyunca yoğunlaşır.

Depremlerin Ana Nedenleri

Tektonik Depremler: Dünya'nın en sık rastlanan deprem türüdür. Tektonik plakaların birbirine sürtünmesi, birbirini itmesi veya çekmesi sonucu oluşur. Bu tür depremler, genellikle büyük fay hatları boyunca meydana gelir ve genellikle en şiddetli depremlerdir.

Volkanik Depremler: Volkanik aktivite sonucu magma yer değiştirdiğinde yer kabuğu içinde gerilim oluşur ve bu durum depremlere yol açabilir. Bu tür depremler genellikle volkanların yakınlarında gerçekleşir.

Çökme Depremleri: Yer altındaki boşlukların çökmesi sonucu meydana gelir. Bu tür depremler genellikle maden ocakları gibi insan aktiviteleri nedeniyle oluşan yer altı boşluklarından kaynaklanır.

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