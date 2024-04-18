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Yeni yargı paketinde hangi düzenlemeler var? Mükerrer suçlara af gelecek mi? 👨🏻‍⚖️9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024!

Türkiye'de yargı sisteminde önemli değişiklikler gündemde. Bayram sonrası Meclis'e sunulacak olan 9. yargı paketi ile cezasızlık algısıyla mücadele edilmesi planlanıyor ve bu kapsamda çeşitli reformlar öngörülüyor. Ayrıca, hakim ve savcıların terfi sistemi de bu paketle birlikte güncellenecek. Bu yeniliklerin yanı sıra, 9. yargı paketinin içeriği ve diğer maddeleri neler olacak? İşte bu soruların yanıtları ve konuya dair tüm detaylar haberimizde ele alınıyor. Peki yeni yargı paketinde hangi düzenlemeler var? Mükerrer suçlara af gelecek mi?

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 11:20 Güncelleme 18 Nisan 2024, 11:20
Yeni yargı paketinde hangi düzenlemeler var? Mükerrer suçlara af gelecek mi? 👨🏻‍⚖️9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024!

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi hazırlıkları hakkında yapmış olduğu açıklamalarla gündemde önemli bir yer edindi. Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili ve cezasızlık algısıyla ilgili yapılacak yasal düzenlemeler üzerine odaklanan bu paket, adalet sisteminde beklenen değişikliklerin umut kaynağı olacak. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, son gelişmeler!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin yeni, sivil bir anayasa kavuşması konusunda herkesin mutabık olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "İnşallah yeni dönemde bu uzlaşma gerçekleşir." dedi.

Bakan Tunç, 9'uncu Yargı Paketi çalışmalarında ise sona gelindiğini ifade etti. Bakan Tunç, düzenlemenin TBMM tatile girmeden yasalaşacağını söyledi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeye de değinen Bakan Tunç, "Hayvanlarımızı korumamız lazım. Hem hayvanlarımızı koruyacak hem de tehdit etmeyecek bir düzenlemeyi hayata geçirmeliyiz." dedi, bu noktada belediyelere de düşen görevler olduğunu söyledi.

YARGI PAKETİNİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Adalet Bakanlığı, hazırlanan 9'uncu yargı paketini bayram sonrası Meclis gündemine sunacak.

Paketin öncelikli maddelerinden biri, cezasızlık algısının kırılmasına yönelik düzenleme olacak. Bu doğrultuda, denetimli serbestliğin cezayla orantılı hale getirilmesi öngörülüyor.

Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.

Soyadı düzenlemesi yapılacak

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.

İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.

Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

MÜKERRER SUÇLARA AF VARMI?

Ülkemizde yargı sisteminde önemli değişiklikler yapılmasını öngören 9. yargı paketi hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, çift mükerrer suçlar için af getirilip getirilmeyeceği konusunda netlik bulunmuyor. Resmi açıklamaların yapılması ve detayların ortaya konması beklenirken, takvim.com.tr olarak gelişmeleri en güncel bilgilerle sunmaya devam edeceğiz.

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