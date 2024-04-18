Yeni yargı paketinde hangi düzenlemeler var? Mükerrer suçlara af gelecek mi? 👨🏻‍⚖️9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi hazırlıkları hakkında yapmış olduğu açıklamalarla gündemde önemli bir yer edindi. Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili ve cezasızlık algısıyla ilgili yapılacak yasal düzenlemeler üzerine odaklanan bu paket, adalet sisteminde beklenen değişikliklerin umut kaynağı olacak. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, son gelişmeler!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Türkiye'nin yeni, sivil bir anayasa kavuşması konusunda herkesin mutabık olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "İnşallah yeni dönemde bu uzlaşma gerçekleşir." dedi.



Bakan Tunç, 9'uncu Yargı Paketi çalışmalarında ise sona gelindiğini ifade etti. Bakan Tunç, düzenlemenin TBMM tatile girmeden yasalaşacağını söyledi.



Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeye de değinen Bakan Tunç, "Hayvanlarımızı korumamız lazım. Hem hayvanlarımızı koruyacak hem de tehdit etmeyecek bir düzenlemeyi hayata geçirmeliyiz." dedi, bu noktada belediyelere de düşen görevler olduğunu söyledi.