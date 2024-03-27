Son dakika: CHP’deki taciz skandallarına yenisi eklendi! Ankara Mamak’ta ilçe sekreterinden evli kadına taciz ve tehdit!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde taciz, tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde taciz, tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmiyor.
İddiaya göre Ankara'da CHP Mamak İlçe Sekreteri olarak görevli Hasan A. 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında partide görevli evli kadınla yakınlık kurmak istedi.
Kadının teklifi reddetmesi üzerine ısrarlarına devam eden Hasan A. kadına cinsel saldırıda bulundu.
SİLAH FOTOĞRAFLARIYLA TEHDİT ETTİ
Yaptıkları tacizlerle sınırlı kalmayan Hasan A. kadına silah fotoğrafları göndererek tehdit etmeye başladı. Kadın bir süre sonra yaşananları kocasına anlattıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
Hasan A'nın kendisini taciz ettiğini anlatan kadın, CHP Mamak İlçe Sekreteri Hasan A. tarafından kendisine gönderilen mesajları ve silah fotoğraflarını da Cumhuriyet Savcısına verdi.
SAPIK SEKRETER TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Hasan A, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Hasan A. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Hasan A. sorgusunda mağdur ile birlikte tatile gittiklerini öne sürüp, rızasıyla görüştüklerini öne sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen Hasan A. 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.