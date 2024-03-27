Seçime son 4; Optimar sonuçları açıkladı! Son anketler ne diyor? Hangi il ve ilçelerde kim önde? İstanbul, Ankara, İzmir...

Daşdemir'in önemli açıklamaları:
"Kararsızları İkna Edenler Seçimi Kazanır" sloganı altında, seçmenin büyük çoğunluğunun kararını verdiği, kararsızların oranının %10'lara düştüğü belirtildi. Bu durum, seçim sonuçlarında farklılık yaratabilecek bir faktör olarak görülüyor.
Kurum'un Vaatleri Seçmeni Nasıl Etkiledi? başlığı altında, ulaşım ve kentsel dönüşüm sorunlarına değinildi. AK Parti'nin bazı Anadolu şehirlerindeki başarılı belediyecilik anlayışı vurgulandı. Ayrıca, seçmenin duygusal oy kullanma eğiliminde olduğuna dikkat çekildi.
İstanbul seçimi Türkiye'nin geleceği açısından önemli denilerek, İstanbul seçimlerinin ülke için kritik bir öneme sahip olduğu ifade edildi.
İSTANBUL SEÇİMİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ
İsrafı bitireceğim deyip bir takım şovlar yaptıktan sonra israfın alasını yapılan bir sürece tanıklık ettik. Ancak bunlar da yeteri kadar seçmen tarafından ya da kamuoyu tarafından değerlendirilemedi. Görülemedi bunun aslına bakarsanız üzerine çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Elbette bu somut projelerin insanların hayatına dokunması açısından oldukça önemli. Seçimde büyük oranda aslında bakarsanız İstanbul'da geçiyor. İstanbul'daki seçim Türkiye'nin geleceği açısından da oldukça önemli olacak.
HATAY'DA AK PARTİ'NİN KAZANMA İHTİMALİ YÜKSEK
Bazı kritik yerler var. Ben dün Hatay'daydım. Hatay'da açık ara AK Parti adayının oldukça kazanabilme ihtimalinin yüksek olduğunu gördük. CHP'li bazı yerlerden işte seçimin alınabilme ihtimali kuvvetli olarak karşımızda duruyor.
İSTANBUL'DA ELE DEĞİŞTİRMESİ BEKLENEN İLÇELER?
Bakıldığı zaman Küçükçekmece için mutlaka el değiştirmesini bekliyoruz. Aziz Yeniay'ın yapmış olduğu işler ve şuandaki hizmetsizlik bir şekilde Yeniay'ın elini güçlendiriyor.
Diğer taraftan seçimin kaderini belirleyecek ilçe Esenyurt. Esenyurt'ta herkes diyor ki "Doğu-Güneydoğu HDP yakını seçmen kitlesi var" evet var ama orada da ciddi bir Karadenizli seçmen var. Oradan pervasızca terör örgütlerinin sloganlarını atarak orada bir takım eğlenceler yapanlara karşı daha farklı bir tepki gösterebilirler. Esenyurt iki büyükşehir büyüklüğünde bir ilçe olduğundan oradaki yüzde 1-2 oy artışı seçimin kaderini değiştirecektir. Bu 'kent uzlaşısı' dedikleri safsatanın en somut örneği Esenyurt'ta. Burada Kent uzlaşısı yapıyorlar gidiyorlar Anadolu'da Türkiye ittifakı diyorlar. Bu miting ve son haftaya girilirken kararsızların özellikle yöneleceği yön aday seçimin galibi olacak.
HANGİ İLLERDE DEĞİŞİM OLABİLİR?
Hatay'da değişim kesin gibi duruyor. Aslına bakarsanız bizim araştırmalarımızda mutlak bir açık ara fark var, yüzde 10'lar civarında bunun kapanma ihtimali yok.
Aydın'da bir araştırma yaptık bitirdik. Sonuçları söylemeyeceğim ama orada da mesela Özlem Çerçioğlu az bir farkla kazanmıştı şuan bakıldığı zaman hizmetsizlik Mustafa Savaş'ın elini güçlendirmiş. 2019 seçimlerinde Çerçioğlu'na oy veren seçmenin yüzde 17'si Mustafa Savaş'ı tercih ediyor. Bu da oldukça önemli bir sonuç. Bir çok yerde de değişimi bekliyoruz."