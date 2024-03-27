Seçime son 4; Optimar sonuçları açıkladı! Son anketler ne diyor? Hangi il ve ilçelerde kim önde? İstanbul, Ankara, İzmir...

Daşdemir'in önemli açıklamaları: "Kararsızları İkna Edenler Seçimi Kazanır" sloganı altında, seçmenin büyük çoğunluğunun kararını verdiği, kararsızların oranının %10'lara düştüğü belirtildi. Bu durum, seçim sonuçlarında farklılık yaratabilecek bir faktör olarak görülüyor. Kurum'un Vaatleri Seçmeni Nasıl Etkiledi? başlığı altında, ulaşım ve kentsel dönüşüm sorunlarına değinildi. AK Parti'nin bazı Anadolu şehirlerindeki başarılı belediyecilik anlayışı vurgulandı. Ayrıca, seçmenin duygusal oy kullanma eğiliminde olduğuna dikkat çekildi. İstanbul seçimi Türkiye'nin geleceği açısından önemli denilerek, İstanbul seçimlerinin ülke için kritik bir öneme sahip olduğu ifade edildi.

İSTANBUL SEÇİMİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

İsrafı bitireceğim deyip bir takım şovlar yaptıktan sonra israfın alasını yapılan bir sürece tanıklık ettik. Ancak bunlar da yeteri kadar seçmen tarafından ya da kamuoyu tarafından değerlendirilemedi. Görülemedi bunun aslına bakarsanız üzerine çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Elbette bu somut projelerin insanların hayatına dokunması açısından oldukça önemli. Seçimde büyük oranda aslında bakarsanız İstanbul'da geçiyor. İstanbul'daki seçim Türkiye'nin geleceği açısından da oldukça önemli olacak.

HATAY'DA AK PARTİ'NİN KAZANMA İHTİMALİ YÜKSEK

Bazı kritik yerler var. Ben dün Hatay'daydım. Hatay'da açık ara AK Parti adayının oldukça kazanabilme ihtimalinin yüksek olduğunu gördük. CHP'li bazı yerlerden işte seçimin alınabilme ihtimali kuvvetli olarak karşımızda duruyor.