Para kulesinin her katında yol arkadaşları var! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç ifade verecek

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifadesinde "Başkan bana paranın nereden geldiğini ve nereye harcanacağını söylemedi ben de sormadım" demişti.

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül. Morsünbül ise "Başkan çanta ile birlikte ofisin adresinin yazılı olduğu bir kağıt verip oraya götürmemi istedi. Paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin lira civarı olduğunu duydum. Bana parayı teslim ettiğime dair bir makbuz, belge veya senet vermediler. Amirime paranın nereden geldiğin, nasıl temin edildiğini soracak durumda değildim, talimatı yerine getirdim" şeklinde ifade verdi.





CHP'Lİ İKİ VEKİL SUS PUS: NE SAVCILIĞA GİTTİ NE BİR AÇIKLAMA YAPTI 10 İSİM İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı ve İBB meclis üyesi Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka, avukatı Gökhan Taşkapan ve Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Maltepe Belediye Başkanı'nın özel kalemi ve danışmanı Melih Morsünbül, Ekrem İmamoğlu'na yakın iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım ifade verdi.





İHALE VERİLDİ, KASA DEVREDİLDİ KARABAT'IN TASARIM HARİKASI YÜKSELİŞİ!

İddiaya göre o dönem Serdal Taşkın'ıh genel müdürü olduğu Kültür A.Ş,'den çantayla para taşıması için çakarlı aracını işadamı Hüseyin Köksal'a tahsis eden CHP'li vekil Özgür Karabat da sessizliğini koruyor. Ekrem İmamoğlu'nun şirketine İETT üzerinden adrese teslim 14 ihale verdiği Karabat, bu ihalelerle 2 milyar lira değerinde bir kazanç elde etmiş ancak otobüslere gereken bakım tamirat işlemleri yapılmadığı ve bir yıl içinde İETT otobüsleri 158 bin 657 kere arızalanmıştı. CHP'de Özgür Özel'in CHP'nin yeni genel başkanı seçilmesinden hemen sonraki ilk meclis toplantısında Karabat'a CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle partinin kasasının emanet edilmesi dikkat çekti.