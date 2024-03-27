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Para kulesinin her katında yol arkadaşları var! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç ifade verecek

İBB başkanının yakın çevresindeki isimler etrafında dönen para sayma skandalıyla ilgili soruşturmada yardımcılarının “Talimatı onlardan aldık” dediği Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verecek.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 27 Mart 2024, 07:33
Para kulesinin her katında yol arkadaşları var! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç ifade verecek

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İBB başkanın yakın çevresindeki isimler etrafında dönen para sayma skandalıyla ilgili soruşturma ilçe belediyelerinden taşınan paralarla ilgili ifadeler doğrultusunda genişletiliyor.

Daha önce görüntülerde yer alan Şişli belediye başkan yardımcısı Onur Öksel ve Maltepe Belediye Başkanının danışmanı Melih Morsünbül'ün "Biz başkandan aldığımız talimatı yerine getirdik" şeklindeki ifadeleri üzerine dün 3 kişi daha savcılık tarafından adliyeye çağrıldı.

CHP'nin Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin.CHP'nin Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin.

CHP'nin Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin "80-85 bin lirayı o adrese götürmemi istedi" diye işaret ettiği Küçükçekmece İlçe Başkanı olan Turgay Özcan ifadeye çağırıldı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel.Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifadesinde "Başkan bana paranın nereden geldiğini ve nereye harcanacağını söylemedi ben de sormadım" demişti.

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül.CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül.

Morsünbül ise "Başkan çanta ile birlikte ofisin adresinin yazılı olduğu bir kağıt verip oraya götürmemi istedi. Paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin lira civarı olduğunu duydum. Bana parayı teslim ettiğime dair bir makbuz, belge veya senet vermediler. Amirime paranın nereden geldiğin, nasıl temin edildiğini soracak durumda değildim, talimatı yerine getirdim" şeklinde ifade verdi.



CHP'Lİ İKİ VEKİL SUS PUS: NE SAVCILIĞA GİTTİ NE BİR AÇIKLAMA YAPTI 10 İSİM İFADE VERDİ
Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı ve İBB meclis üyesi Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka, avukatı Gökhan Taşkapan ve Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Maltepe Belediye Başkanı'nın özel kalemi ve danışmanı Melih Morsünbül, Ekrem İmamoğlu'na yakın iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım ifade verdi.



İHALE VERİLDİ, KASA DEVREDİLDİ KARABAT'IN TASARIM HARİKASI YÜKSELİŞİ!
İddiaya göre o dönem Serdal Taşkın'ıh genel müdürü olduğu Kültür A.Ş,'den çantayla para taşıması için çakarlı aracını işadamı Hüseyin Köksal'a tahsis eden CHP'li vekil Özgür Karabat da sessizliğini koruyor. Ekrem İmamoğlu'nun şirketine İETT üzerinden adrese teslim 14 ihale verdiği Karabat, bu ihalelerle 2 milyar lira değerinde bir kazanç elde etmiş ancak otobüslere gereken bakım tamirat işlemleri yapılmadığı ve bir yıl içinde İETT otobüsleri 158 bin 657 kere arızalanmıştı. CHP'de Özgür Özel'in CHP'nin yeni genel başkanı seçilmesinden hemen sonraki ilk meclis toplantısında Karabat'a CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle partinin kasasının emanet edilmesi dikkat çekti.



BABA-OĞUL BİRBİRİYLE ÇELİŞTİ
Sabah'ta yer alan habere göre, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Cebi ifadesinde "Dönemin ilçe başkanı Turgay Özcan, bağış parası topladıklarını söyleyerek adrese götürmemi istedi. Bana paraları poşette verdi. İçerisinde 80-85 bin lira olduğunu söyledi. Kime teslim edeceğimi söylemedi. Ben de ricasını kırmayarak belirtilen adrese gittim. Babamın bundan haberi yok' demişti. Oysaki Baba Çebi, oğlunu oraya kendisinin gönderdiğini söyleyerek taşınan valizde sadece 20 bin lira olduğunu öne sürdü.

Canan Kaftancıoğlu.Canan Kaftancıoğlu.

KAFTANCIOĞLU: İMAMOĞLU İNŞAAT'IN ORADA OLMASI ANLAMSIZ
"Şüpheli" sıfatıyla ifade veren İstanbul eski CHP İlçe Başkanı Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ne amaçla para sayma görüntülerinde yer aldığına anlam veremediğini söylemişti.

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