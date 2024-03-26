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Sahurda 15 dakikada çıtır buzluk böreği! 1 kere yapın 12 ay yiyin

Ramazan ayında sahur sofralarını zenginleştirmenin pratik yolu olan sodalı börek tarifi ile sofralarınıza lezzet katmaya ne dersiniz? Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, aynı zamanda buzlukta saklanabilir özelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte, sodalı buzluk böreği tarifi...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 19:25 Güncelleme 26 Mart 2024, 19:25
Sahurda 15 dakikada çıtır buzluk böreği! 1 kere yapın 12 ay yiyin

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, sahur sofralarını zenginleştirmenin yolları aranıyor. İşte bu noktada, pratik ve lezzetli bir tarif olan sodalı buzluk böreği, sahur sofralarına lezzet katmanın ideal yolu olarak öne çıkıyor.

BUZLUK BÖREĞİ MALZEMELERİ 🥟

5 tane yufka 🥮

1 çay bardağı kadar sıvı yağ 🫔

1 şişe soda 🥤

1 çay bardağı sıvı yağ

250 gram ezine peyniri 🧀

Yarım demet maydanoz 🌿

1 adet yumurta sarısı 🥚

2 yemek kaşığı susam 🌰

👨‍🍳 BUZLUK BÖREĞİ TARİFİ 👩‍🍳

Öncelikle tezgahın üzerine yufkaları serin ve fırçayla 1 çay bardağı kadar sıvı yağ sürün. Yağladığınız yufkaları 6-8 parça halinde üçgen olarak kesin. Daha sonra ezine peynirleri ufalayın ve kestiğiniz parçaların üzerine ekleyin.

Peynir eklediğiniz yufkaları sarın ve yufkaların ucunu suyla birleştirin. Diğer tüm yufkalara bu işlemi uyguladıktan sonra kullanmayacağınız kadarını buzdolabı poşetine koyarak buzluğa kaldırın.

Bir kabın içine 1 çay bardağı sıvı yağı ve sodayı karıştırın. Kullanmak istediğiniz börekleri bu sıvı karışıma atın. Bir fırın tepsisine pişirme kağıdı açın ve ıslattığınız börekleri dizerek yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!

BUZLUK BÖREĞİNİN KURTARICI ÖZELLİKLERİ!

Hazır atıştırmalık: Dondurulmuş börek dilimlerini önceden hazırlayıp dondurucuda saklayabilirsiniz. Acil bir atıştırmalık veya misafirleriniz için hızlıca pişirip sunabilirsiniz.

Kahvaltıda: Buzluk böreği, kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmez bir parçası olabilir. Isıtarak veya oda sıcaklığında servis edebilirsiniz.

Yemek yanı: Ana yemeklerinizin yanında lezzetli bir eşlikçi olarak sunabilirsiniz.

Piknik veya seyahatlerde: Dondurulmuş börekleri piknik sepetine veya seyahat kutusuna atarak pratik bir atıştırmalık olarak yanınızda götürebilirsiniz.

Daha uzun süreli saklama: Bu tarifle büyük bir miktar börek hazırlayıp dondurucuda saklayarak, ilerleyen günlerde kullanmak üzere stok yapabilirsiniz.

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