Sahurda 15 dakikada çıtır buzluk böreği! 1 kere yapın 12 ay yiyin

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, sahur sofralarını zenginleştirmenin yolları aranıyor. İşte bu noktada, pratik ve lezzetli bir tarif olan sodalı buzluk böreği, sahur sofralarına lezzet katmanın ideal yolu olarak öne çıkıyor.

👨‍🍳 BUZLUK BÖREĞİ TARİFİ 👩‍🍳

Öncelikle tezgahın üzerine yufkaları serin ve fırçayla 1 çay bardağı kadar sıvı yağ sürün. Yağladığınız yufkaları 6-8 parça halinde üçgen olarak kesin. Daha sonra ezine peynirleri ufalayın ve kestiğiniz parçaların üzerine ekleyin.

Peynir eklediğiniz yufkaları sarın ve yufkaların ucunu suyla birleştirin. Diğer tüm yufkalara bu işlemi uyguladıktan sonra kullanmayacağınız kadarını buzdolabı poşetine koyarak buzluğa kaldırın.

Bir kabın içine 1 çay bardağı sıvı yağı ve sodayı karıştırın. Kullanmak istediğiniz börekleri bu sıvı karışıma atın. Bir fırın tepsisine pişirme kağıdı açın ve ıslattığınız börekleri dizerek yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!