Kayseri seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Kayseri yerel seçim sonucu ve oy oranları

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlerini belirlemek için sandık başına geçiyor. Milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar her seviyede yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere katılım gösterecek. Takvim.com.tr, bu önemli gün boyunca seçim sonuçlarını anlık olarak takip edecek ve okuyucularına canlı yayınlarla aktaracak. İşte ilçe ilçe 31 Mart 2024 Kayseri yerel seçim sonucu ve oy oranları...

Genç Seçmenler İlk Kez Sandık Başında

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim takvimi çerçevesinde Türkiye, yerel seçimlere hazırlanıyor. Bu seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç seçmen, ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşayacak. YSK'nın detaylı planlamasıyla, seçim süreci adım adım işlenmeye devam ediyor.

YSK Başkanı Yener'in belirttiğine göre, okullar ve konteyner alanlar dahil olmak üzere seçim altyapısı hazır hale getirildi. Seçmenler için en uzun oy pusulası 97 santimetre, en kısa ise 4,5 santimetre olacak. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde, partilerin oy pusulasındaki yerleri de belirlendi.