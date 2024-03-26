İstanbul’da gezi Moskova’da katliam | Rusya’daki terör eyleminin şifreleri çözülüyor! Türkiye’ye neden geldikleri ortaya çıktı! Avrupa alarmda

Silahlı saldırının şüphelilerinden Muhammadsobir Fayzov.
RUSYA ABD VE UKRAYNA'YI İŞARET ETTİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova saldırısına ilişkin kaleme aldığı yazıda, ABD ve Ukrayna'yı işaret etti. Zaharova, "ABD, Rusya'da yasadışı ilan edilen DAEŞ terör örgütünden bahsederek, Ukrayna'yı kurtarmaya, kendisini ve yarattığı Zelenski rejimini örtbas etmeye çalışıyor" dedi.
Zaharova, "Amerikalı siyaset mühendisleri, Crocus Belediye Binası saldırısının DAEŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği masallarıyla kendilerini köşeye sıkıştırdılar" ifadelerini kullandı.
İNGİLTERE RUSYA'YI PROPAGANDA YAPMAKLA SUÇLADI
Diğer yandan Rusya'nın saldırıların ardından ABD ve Ukrayna'nın olduğunu öne sürmesi üzerine İngiltere, Rusya'yı 'tamamen şeytani bir işgali savunmak için sis perdesi propagandası yapmakla' suçladı.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peskov, Putin'in bugün bir toplantı yaparak, saldırı sonrası alınacak önlemlere ilişkin kurmaylarını bilgilendireceğini paylaştı. Peskov, Batılı ülkelerle bir temas kurulmadığının altını çizerek, iş birliği gerçekleştirilmediğini ifade etti.
PESKOV'DAN O SORUYA TEK CÜMLELİK YANIT
Bir gazetecinin "Mahkemedeki videolarda sanıkların gözle görülür şiddet belirtileri olduğu dikkat çekiyor: morluklar, yüzün şişliği, kanla kaplı bandajlı bir kafa, içlerinden biri tekerlekli sandalyede ve gözleri kapalı. Daha önce internette işkenceyi çağrıştıran video ve fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Onlara ne oldu ve bu konuda nasıl yorum yapabilirsiniz?' sorusuna ise Peskov, 'Hayır, bu soruyu cevapsız bırakıyorum' yanıtını verdi.
ASIL HEDEF BAŞKAYDI
Peskov, enkaz çalışmalarının kaldırılmaya devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceğine işaret etti. Rus basını, teröristlerin saldırıyı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapmayı planladıklarını ancak gerçekleştiremediklerini yazdı.
DÜNYADA KORKU ARTTI
Rusya'yı sarsan saldırıyı DEAŞ'ın Horasan kolunun üstlenmesi, dünyada terör örgütünün saldırılarının tekrar yükseleceği korkusuna yol açtı.
Birleşmiş Milletler'in yakın tarihli raporu örgütün internetten yeni militanlar bulduğuna işaret ederken, DEAŞ militanlarının Suriye'deki El Hol kampında tekrar örgütlenme ihtimalinden endişe ediliyor.
Fransa ise güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarırken, İngiliz medyası ülkede 'yalnız kurt' saldırılarının artık daha olası olduğunu yazdı.
KÜRESEL HIRSLARI VAR
ABD'li New York Times gazetesi terör örgütü DAEŞ'in hiç bir kolunun Avrupa'ya gözünü diken 'DEAŞ-Horasan' kadar acımasız olmadığını ve örgütün küresel hırslarının olduğunu yazdı.
İNTERNETTEN MİLİTAN ALIMI
Birleşmiş Milletler'in DEAŞ-Horasan'ın faaliyetlerine ilişkin Ocak ayındaki rapora göre, örgüt geçen yıl Tacikistan ve diğer Orta Asya ülkelerinden militan toplama kampanyası başlattı. BM Güvenlik Konseyi'ne de sunulan rapora göre, DEAŞ-H son bir sene içinde aralarında Tacikistan'ın aşırıcı İslamcı grubu Cemaat Ensarullah'ın eski militanlarının da yer aldığı elemanları, sosyal medyayı kullanarak örgütlemeyi başardı. Örgüt, Afganistan'da 2021'de yönetime gelen Taliban'ın ılımlı hareket ettiğini düşünen militanlar ve diğer yabancı savaşçıları cezbetmek için "kapsayıcı bir işe alım stratejisi" benimsedi.
TEHLİKE ARTACAK
Amerikan Wall Street Journal'ın hazırladığı haberde ise DEAŞ endişesiyle ilgili Suriye'de yaklaşık 44 bin kişinin kaldığı El-Hol kampı işaret edildi. Kampta yakın dönemde yapılan güvenlik taramasında çok sayıda silah ve DEAŞ militanları bulunduğu belirtilen haberde, özellikle Donald Trump'ın tekrar Oval Ofise gelmesi halinde ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi ihtimalinin ortaya çıkabileceğini ve bu durumun tehlikeyi daha da arttırabileceği savunuldu. Haberde eski bir Pentagon görevlisinin, "El-Hol patlamayı bekleyen bir saatli bomba" ifadesi dikkat çekti.
Öte yandan Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Türkiye'de ve İran'da eylem yapan DEAŞ'ın aynı hücresinden çıktığı tespit edildi.
RAPORLAR ORTAYA ÇIKTI
Takvim, bu hücreyle ilgili çok önemli rapora ulaştı.
29 Şubat 2020'de ABD ve Taliban arasında imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecine başlamasıyla birlikte, Taliban Afganistan Kabil'i 15 Ağustos 2021'de kontrolü altına aldı.
Suriye, Irak ve Afrika başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren DEAŞ terör örgütü, Afganistan bölgesinde sözde Horasan Vilayeti "Islamıc State Khorasan Province" (ISKP) adı altında otorite boşluğuyla beraber, bölgede etkinliğini artırdı. Horasan bölgesi, İran'ın doğusu ile Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Afganistan'ın kesişim noktalarını kapsamasına rağmen, örgüt bölgedeki ana varlığını Afganistan'ın doğusuna taşıdı.
Taliban'ın da cezaevlerinin kapılarını açmasıyla birlikte Birleşmiş Milletler verilerine göre örgütün toplam mensup sayısı yaklaşık 6 bine yükseldi. Örgütün bölgedeki sözde liderliğini yapan Tacik kökenli Afganistan vatandaşı Şahab El Muhacir kod adlı Sanaullah Ghaffari'nin 6 Haziran 2023'de Afganistan'ın güneyindeki Kunar Eyaleti'nde düzenlenen bir operasyonda öldürüldü.