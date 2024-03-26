İstanbul’da gezi Moskova’da katliam | Rusya’daki terör eyleminin şifreleri çözülüyor! Türk yetkiliden önemli açıklamalar

Saldırıda rol aldığından şüphelenilen Saidakram Murodali, kulağı kesilmiş halde sanık kafesinde oturuyor.
Bu sorgunun Tapik lakabıyla bilinen TA-57 isimli askeri telefon aracılığıyla yapıldığı belirtilirken, "80 volta kadar elektrik verilebiliyor ve bu da genelde mahkumların parmak, kulak ve cinsel organına verilebiliyor. En etkili yöntem de mahkumun üzerine su dökmek" yorumu yapıldı.
NEDEN KULAKLARI KESİLDİ?
Rus basınında çıkan bir haberlerde ise teröristlerden birisinin kulağının kesilmesinin nedeninin altında çeşitli anlamlar bulunduğu yazıldı.
Moskovsky Komsomolets gazetesine konuşan bir askeri uzman bu durumun eski bir sorgu tekniği olduğunu belirtterek, "Bu yöntemle birlikte suçlular hızlıca konuşturulur. Bunu yapması elbette kolay değil, özel bir eğitim almanız gerekiyor. Böyle durumlarda teröristlere yönelik insan hakları daha önemsiz bir hal alıyor. DEAŞ gibi terör grupları açısından farklı bir durum daha var. Radikal gruplar için kulak kesmenin anlamı çok büyük. Onlar için hem utanç verici hem de aşağılayıcı bir durum. Birçoğu kulakları kesildiği zaman 'Şehit' olmayacaklarına inanıyorlar. Dolayısıyla sembolik anlamı da bu" ifadelerini kullandı.
Teröristlerin ifadesi de ortaya çıkarken DailyMail'in haberine göre; saldırganlar için cezaevinde daha kötü günlerin başlaması ise an meselesi.
500 BİN RUBLE KARŞILIĞINDA YAPMIŞ
Ukrayna sınırına 100 km. uzaklıkta yakalanan terörist Fariduni Şamsidin, ifadesinde talimatın Telegram üzerinden verildiğini 500 bin ruble karşılığında anlaştıklarını, paranın yarısını peşin aldıklarını 15 gün önce ülkeye geldiğini, diğer saldırganlarla da kaldıkları pansiyonda tanıştıklarını anlattı.
Dalercon Mirzoyev, Moskova'daki Basmanny bölge mahkemesinde sanıklar için kapalı bir cam duvarın arkasında otururken görüntülendi.
Terörist ayrıca kendisine konser salonundaki herkesin öldürülmesi yönünde talimat verildiğini de söyledi.
Saldırı anına ait fotoğraflar.
Sosyal medyada dört teröristin Crocus Şehir Merkezi'nin lobisine giriş yaptığı anlar da yayınlandı. Amatör bir kamera ile çekilen görüntülerde önce uzaktan gelen silah sesleri ile insanların kaçışmaya başladığı fakat daha sonra silahlarla cam kapıları tuzla buz eden teröristlerin insanların üzerine ateş açtığı anlaşılıyor.
Silahlı saldırının şüphelilerinden Muhammadsobir Fayzov.
RUSYA ABD VE UKRAYNA'YI İŞARET ETTİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova saldırısına ilişkin kaleme aldığı yazıda, ABD ve Ukrayna'yı işaret etti. Zaharova, "ABD, Rusya'da yasadışı ilan edilen DAEŞ terör örgütünden bahsederek, Ukrayna'yı kurtarmaya, kendisini ve yarattığı Zelenski rejimini örtbas etmeye çalışıyor" dedi.
Zaharova, "Amerikalı siyaset mühendisleri, Crocus Belediye Binası saldırısının DAEŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği masallarıyla kendilerini köşeye sıkıştırdılar" ifadelerini kullandı.
İNGİLTERE RUSYA'YI PROPAGANDA YAPMAKLA SUÇLADI
Diğer yandan Rusya'nın saldırıların ardından ABD ve Ukrayna'nın olduğunu öne sürmesi üzerine İngiltere, Rusya'yı 'tamamen şeytani bir işgali savunmak için sis perdesi propagandası yapmakla' suçladı.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peskov, Putin'in bugün bir toplantı yaparak, saldırı sonrası alınacak önlemlere ilişkin kurmaylarını bilgilendireceğini paylaştı. Peskov, Batılı ülkelerle bir temas kurulmadığının altını çizerek, iş birliği gerçekleştirilmediğini ifade etti.
PESKOV'DAN O SORUYA TEK CÜMLELİK YANIT
Bir gazetecinin "Mahkemedeki videolarda sanıkların gözle görülür şiddet belirtileri olduğu dikkat çekiyor: morluklar, yüzün şişliği, kanla kaplı bandajlı bir kafa, içlerinden biri tekerlekli sandalyede ve gözleri kapalı. Daha önce internette işkenceyi çağrıştıran video ve fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Onlara ne oldu ve bu konuda nasıl yorum yapabilirsiniz?' sorusuna ise Peskov, 'Hayır, bu soruyu cevapsız bırakıyorum' yanıtını verdi.
ASIL HEDEF BAŞKAYDI
Peskov, enkaz çalışmalarının kaldırılmaya devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceğine işaret etti. Rus basını, teröristlerin saldırıyı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapmayı planladıklarını ancak gerçekleştiremediklerini yazdı.
Soruşturma devam ederken IŞİD'in Horasan Grubu, saldırıyı üstlendi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Türkiye'de ve İran'da eylem yapan DEAŞ'ın aynı hücresinden çıktığı tespit edildi.
RAPORLAR ORTAYA ÇIKTI
Takvim, bu hücreyle ilgili çok önemli rapora ulaştı.
29 Şubat 2020'de ABD ve Taliban arasında imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecine başlamasıyla birlikte, Taliban Afganistan Kabil'i 15 Ağustos 2021'de kontrolü altına aldı.