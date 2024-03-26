İstanbul’da gezi Moskova’da katliam | Rusya’daki terör eyleminin şifreleri çözülüyor! Türk yetkiliden önemli açıklamalar

Saldırıda rol aldığından şüphelenilen Saidakram Murodali, kulağı kesilmiş halde sanık kafesinde oturuyor.

Bu sorgunun Tapik lakabıyla bilinen TA-57 isimli askeri telefon aracılığıyla yapıldığı belirtilirken, "80 volta kadar elektrik verilebiliyor ve bu da genelde mahkumların parmak, kulak ve cinsel organına verilebiliyor. En etkili yöntem de mahkumun üzerine su dökmek" yorumu yapıldı.

NEDEN KULAKLARI KESİLDİ?

Rus basınında çıkan bir haberlerde ise teröristlerden birisinin kulağının kesilmesinin nedeninin altında çeşitli anlamlar bulunduğu yazıldı.

Moskovsky Komsomolets gazetesine konuşan bir askeri uzman bu durumun eski bir sorgu tekniği olduğunu belirtterek, "Bu yöntemle birlikte suçlular hızlıca konuşturulur. Bunu yapması elbette kolay değil, özel bir eğitim almanız gerekiyor. Böyle durumlarda teröristlere yönelik insan hakları daha önemsiz bir hal alıyor. DEAŞ gibi terör grupları açısından farklı bir durum daha var. Radikal gruplar için kulak kesmenin anlamı çok büyük. Onlar için hem utanç verici hem de aşağılayıcı bir durum. Birçoğu kulakları kesildiği zaman 'Şehit' olmayacaklarına inanıyorlar. Dolayısıyla sembolik anlamı da bu" ifadelerini kullandı.

Teröristlerin ifadesi de ortaya çıkarken DailyMail'in haberine göre; saldırganlar için cezaevinde daha kötü günlerin başlaması ise an meselesi.

500 BİN RUBLE KARŞILIĞINDA YAPMIŞ

Ukrayna sınırına 100 km. uzaklıkta yakalanan terörist Fariduni Şamsidin, ifadesinde talimatın Telegram üzerinden verildiğini 500 bin ruble karşılığında anlaştıklarını, paranın yarısını peşin aldıklarını 15 gün önce ülkeye geldiğini, diğer saldırganlarla da kaldıkları pansiyonda tanıştıklarını anlattı.