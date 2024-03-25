YVS IT LTD! CHP’li Mansur Yavaş’ın Türkiye’de iş bulamayan kızı Londra’da şirket kurmuş! FETÖ’cü, PKK’lı nerede Türk düşmanı varsa Çağlayan Yavaş onunla sarmaş dolaş

Sermaye bilgileri de ortaya çıkan Çağlayan Yavaş'ın şirketin tek sahibi olduğu herhangi bir ortaklığının bulunmadığı görüldü.

DENETİMDEN MUAF TUTULMUŞ

Çağlayan Yavaş'ın şirketinin denetimden muaf tutulduğu da ortaya çıktı. Söz konusu belgede şu ifadeler yer aldı: Şirket, 28 Şubat 2023 tarihinde sona eren yıl için 2006 tarihli Şirketler Kanunu'nun küçük şirketlerle ilgili 477. maddesi uyarınca denetimden muafiyet hakkına sahip olmuştur. Üyeler, 2006 Şirketler Yasası'nın 476. bölümü uyarınca şirketin bir denetim yaptırmasını talep etmemiştir.

Mansur Yavaş'ın kızı, Londra'da açtığı şirket sayesinde İngiltere ile Türkiye arasındaki anlaşmadan faydalanarak İngiliz vatandaşlığını almaya hak kazanacak. İngiltere'de şirket açan Türkler, belli şartları yerine getirdikten sonra vatandaşlık alabiliyor.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Londra'da ev alan sonrasında da şirket açan Mansur Yavaş'ın kızı, Londra'da muhalefetin önde gelen isimleriyle de zaman zaman bir araya geliyor. Bu isimlerden bazılarının FETÖ'ye olan yakınlığı dikkat çekiyor. Kendisini FETÖ düşmanı ve büyük milliyetçi olarak tanımlandıran Mansur Yavaş'ın kızı Çağlayan Yavaş'ın Halkevi FED-Bir PKK'dan İbrahim Doğuş'un yönettiği Ceftus PKK Londra Gecesi'ne katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

FETÖ GELİNİNE ÖVGÜLER

Çağlayan Yavaş, söz konusu gecede Fetullah Gülen'in gelini, Ermeni soykırımı savunucusu ve terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen Elif Şafak ile poz verip, "Heyecandan ölemedim bile. Dünyanın en mütevazi insanı" sözleriyle paylaşımda bulunmuş. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN