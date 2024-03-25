YVS IT LTD! CHP’li Mansur Yavaş’ın Türkiye’de iş bulamayan kızı Londra’da şirket kurmuş! FETÖ’cü, PKK’lı nerede Türk düşmanı varsa Çağlayan Yavaş onunla sarmaş dolaş

Türkiye 6 gün sonra sandığa giderken ülke genlinde tüm adaylar ve partiler son hazırlıklarını hızlandırdı.
İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum yarışı, Ankara'da ise CHP adayı Mansur Yavaş ve Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok yarışının galibi büyük merak konusu oldu.
Adaylar mal varlıklarını açıklarken CHP adayı Mansur Yavaş, Turgut Altınok'un mal varlığı üzerinden bir algı operasyonuna girişti.
MANSUR YAVAŞ'IN LONDRA'DAKİ EVİ
"BU EVİ KAÇ LİRAYA ALDIN?"
Bu süre zarfında Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok ise, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Londra'daki evine dikkat çekti.
Altınok, "Sayın Yavaş'a soruyorum. Londra'dan ev aldım diyorsun. Bu evi kaç liraya aldın? Dünyanın gayrimenkulde en pahalı ülkesi." ifadelerini kullandı.
Altınok'un bu sözlerine yanıt veren Mansur Yavaş, kızının Türkiye'de iş bulamadığı için Londra'ya gittiğini ve orada bu evi aldığını söyledi.
MANSUR YAVAŞ'IN ŞİRKETİ
KIZI LONDRA'DA ŞİRKET KURMUŞ
Mansur Yavaş'ın Türkiye'de iş bulamıyor dediği kızının, Londra'da şirket kurduğu ortaya çıktı.
13 Temmuz 2017'de Diğer bilgi teknolojisi hizmet faaliyetleri kolunda 60 Millmead İş Merkezi'nde YVS IT LTD isimli bir şirket kuran Çağlayan Yavaş, bir sene sonrasında ofisini taşımış.