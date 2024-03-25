The Simpsons’un Yeni Kehaneti Dünyayı Sarsacak: 2024’te Bitcoin ve Kripto paralar...

Springfield'in meşhur ailesi olan Simpsonlar, yıllar boyunca izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatmanın yanı sıra, şaşırtıcı bir şekilde geleceği öngörmesiyle de tanınıyor. Bu sefer, " The Simpsons "un son bölümünde, dizinin yaratıcıları kripto para dünyasının geleceği hakkında dikkat çekici bir senaryo ortaya koydu.

" The Simpsons "un daha önce gerçekleşen olayları şaşırtıcı bir şekilde öngörmesiyle tanınması, bu son tahminin de ciddiye alınmasına neden oldu. Dizinin geçmişte öngördüğü olaylar arasında teknolojik gelişmelerden siyasi olaylara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

BITCOIN BÜYÜK BİR SIÇARAMA YAPACAK

Dizide geçen diyaloglara göre, 2024 yılında Bitcoin'in büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Karakterler arasında yapılan konuşmalarda, Bitcoin'in beklentileri karşılayamaması durumunda 2024'ün patlama yapabileceği ve zirveye ulaşabileceği belirtiliyor.

Kehanetin ortaya çıktığı bölümde, karakterler arasında şu diyaloglar geçiyor:

A: "2024'te Bitcoin'in kaderi hakkında bir şey duydunuz mu? Bu gerçekten büyük olacak."

B: "Gerçekten mi? Peki, ne olacak?"

A: "İşte size haber; Bitcoin her beş yılda bir büyük bir sıçrama yapar. Sonuncusu 2017 ile 2018 arasındaydı. Ama o zamandan beri biraz sessiz kaldı. Bu 2024 için büyük bir fırsat mı? Bu yıl eğer beklentileri karşılamazsa, 2024 yılında patlamaya hazır olun. Bitcoin nihayetinde zirveye ulaşabilir. Kemerlerimizi bağlayalım ve bu yolculuğa hazırlanalım. 2024, beklediğimiz yıl olabilir..."