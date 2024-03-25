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Oy kullanmama cezası kaç TL 2024? 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanmama cezası nedir, kullanmak zorunlu mu? YSK açıkladı

Oy kullanmama cezası 2024 en sık aratılanlar arasında yerini aldı.Türkiye, 31 Mart 2024'te Mahalli İdareler Seçimleri için heyecanla hazırlanırken, vatandaşlar oy kullanma zorunluluğu ve olası cezalar konusunda bilgi arayışında. Oy kullanmayı tercih etmeyenler ya da çeşitli nedenlerle sandık başına gidemeyecek vatandaşlar, ceza miktarı ve seçimde oy kullanmanın zorunluluğu konusunda merak içinde.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 20:29 Güncelleme 25 Mart 2024, 20:29
Oy kullanmama cezası kaç TL 2024? 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanmama cezası nedir, kullanmak zorunlu mu? YSK açıkladı

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Seçim yasalarına göre, Türkiye'de oy kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, bu zorunluluğun ihlali durumunda uygulanacak cezalar belirli kurallara tabidir. İşte 2024 oy kullanmama cezası...

SEÇİMLERDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır.

OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir. Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşmasıyla birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen 2023 yılı için oy kullanmama cezası 22 TL'dir. Bu ceza, ilçe seçim kurulu tarafından oy kullanmama cezasına çarptırılan seçmene tebliğ edilir.

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