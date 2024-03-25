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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, A Haber'de açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberleri.. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, A Haber'de açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 21:21 Güncelleme 25 Mart 2024, 21:23
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, A Haber’de açıklamalarda bulunuyor

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Son dakika haberleri.. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, A Haber'de açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Dağ'ın açıklamalarından satır başları:

İzmir çalışmaya başladığımız günden itibaren 70 gün oldu. Üstüne koya koya devam ediyoruz. Sahada çok büyük bir teveccüh görüyoruz.Tabi benim 12 yıllık milletvekilliğim var onun yanında Gençlik Kolları çalışmalarım var. İzmir'in sokaklarında adım adım gezmişliğim var. Bu da ilk kampanyam değil. 4 defa aday olarak içerideydim. Bu sefer daha önceki yerel seçimlerden farklı bir hava görüyorum. Bu da zaten bizim sahada ki ziyaretlerimize yansıyor. Gittiğimiz yerler çokça oy aldığımız yerler değil. Bu sefer metropolde kalmayı tercih ettim çünkü belediyecilik anlamında şart olduğu yerler metropoller. Oralarda kendimizi anlatmamız gerekiyor. Ben başından beri söyledim gelin projeleri tartışalım ve konuşalım. Polemiklere girmeyeceğimi söyledim. En son CHP Genel Başkanı her an her yerden ismimi telaffuz etti ve onunla bir karşı cevap verme durumunda kaldım. Onun dışında İzmir'in projelerini anlattık ve tartışalım istedik. Zaman zaman gittiğim yerlerde emeklilik vs gibi taleplere maruz kalıyoruz tabi.



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