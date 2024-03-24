CHP’de giden geleni aratmıyor! CHP’li Özgür Özel’den yeni skandal: Ayet’e Peygamber’in sözü dedi





Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile kirli ortaklık yapan Özel, sağ kesimden de oy toplamak için çalışıyor ancak bilgisizliği ile rezil oluyor.



AYET'İ PEYGAMBER'İN SÖZÜ DEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlediği iftara katıldı. İftar programında konuşan Özel, Ayet'i peygamberin sözü yapmaya çalışarak, "Hazreti Peygamberin güzel ahlakla ilgili, Nisa Suresi'nin 58. Ayeti'ni de hatırlatarak 'Emanetleri ehline vermenizi ve hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder' diyor" ifadelerini kullandı.