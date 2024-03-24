Başkan Erdoğan'ın katılacağı AK Parti'nin Büyük İstanbul mitingi bugün: "5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz"

"YENİDEN BÜYÜK İSTANBUL" Seçim çalışmalarına dün Ankara'da devam eden Erdoğan, bugün de partisinin Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' ne katılarak konuşma yapacak.



Mitingle ilgili dün katıldığı iftar programında konuşan Başkan Erdoğan, "İnşallah inanıyorum ki, 1,5 milyonu yakalayacak bir mitingi İstanbul'umuzda yapacağız. Zira İstanbul aç. İstanbul, şu anda hizmete aç. Bunu yakalamak için evet, 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz." dedi.

İstanbul'da belediye başkanlığına geldiği dönemi hatırlatan Erdoğan, "Bu kardeşiniz İstanbul'da görevi kimden almıştı? CHP'den almıştı. O zaman İstanbul, çöp, çukur, çamurdu. İşte, şu anda çatısı altında bulunduğumuz Haliç Kongre Merkezi, hemen sırtımı dönük olduğum yer, malum mezbahanelerin olduğu yerdi. Buralarda işkembeciler vardı. İstanbul'u iyi bilenler buralarda nelerin olduğunu da gayet iyi bilirdi." ifadesini kullandı.