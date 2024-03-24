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Başkan Erdoğan'ın katılacağı AK Parti'nin Büyük İstanbul mitingi bugün: "5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz"

Son dakika haberleri... Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için 7 gün sonra sandığa gidiyor. AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün saat 14:00'da gerçekleşecek. Mitingle ilgili dün katıldığı iftar programında konuşan Başkan Erdoğan, "İstanbul, şu anda hizmete aç. 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz." dedi. İstanbul'da belediye başkanlığına geldiği dönemi hatırlatan Erdoğan, "Bu kardeşiniz İstanbul'da görevi kimden almıştı? CHP'den almıştı. O zaman İstanbul, çöp, çukur, çamurdu. Değerli kardeşlerim, bunlara bir sorun, soruşturun. 'Yahu geldin gidiyorsun acaba kaç tane metro yaptın? Kaç tane İstanbul'a hizmetkar olacak adım attın?' Hiçbir şey yok." diyerek CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 08:24 Güncelleme 24 Mart 2024, 11:47
Başkan Erdoğan’ın katılacağı AK Parti’nin Büyük İstanbul mitingi bugün: 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz

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Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için 7 gün sonra sandığa gidiyor.




31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'ta başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor.

Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?

"YENİDEN BÜYÜK İSTANBUL"
Seçim çalışmalarına dün Ankara'da devam eden Erdoğan, bugün de partisinin Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne katılarak konuşma yapacak.


Mitingle ilgili dün katıldığı iftar programında konuşan Başkan Erdoğan, "İnşallah inanıyorum ki, 1,5 milyonu yakalayacak bir mitingi İstanbul'umuzda yapacağız. Zira İstanbul aç. İstanbul, şu anda hizmete aç. Bunu yakalamak için evet, 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz." dedi.

İstanbul'da belediye başkanlığına geldiği dönemi hatırlatan Erdoğan, "Bu kardeşiniz İstanbul'da görevi kimden almıştı? CHP'den almıştı. O zaman İstanbul, çöp, çukur, çamurdu. İşte, şu anda çatısı altında bulunduğumuz Haliç Kongre Merkezi, hemen sırtımı dönük olduğum yer, malum mezbahanelerin olduğu yerdi. Buralarda işkembeciler vardı. İstanbul'u iyi bilenler buralarda nelerin olduğunu da gayet iyi bilirdi." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, Haliç'in o dönemde kokudan geçilmediğini anımsatarak şöyle devam etti:

"Ben Kasımpaşa'da doğmuş, Kasımpaşa'da büyümüş bir İstanbul çocuğu olarak aslen ne kadar Rizeli olsam da buraların durumunu çok çok iyi bilirdim. Ve Haliç doluydu, pislikten geçilmiyordu. Ama biz Haliç'i bu şekilde aldık, önce temizledik. Buradan çıkardığımız bütün pislikleri 9,5 kilometre ötede Alibeyköy'deki bir taş ocağına, pompaj kabiliyetiyle aktardık. Ama bunu bugünün gençleri bilmez. Sizler büyük ihtimalle bilirsiniz. Ve o yaklaşık 600 bin metrekarelik bir taş ocağını biz güllük gülistanlık hale getirdik. Şimdi orada çocuklar için oyun parklarının olduğu bir yer var. Oradan çıkan, bütün o temizlenmiş olan suyu tekrar pompajla Haliç'e aktardık."

"BİZDE İSE YATIRIM, İSTİHDAM, ÜRETİM, CARİ FAZLA YOLU İLE ÜLKEYİ KALKINDIRMAK VAR"
Şu anda Haliç kokmuyorsa, bunun sayelerinde olduğuna işaret eden Erdoğan, "Ama hemen şurada, birkaç kilometre ötede şu andaki mevcut başkan temelsiz temel atma törenine gitti. Çünkü bunlar bu işlerden anlamaz. Değerli kardeşlerim, bunlara bir sorun, soruşturun. 'Yahu geldin gidiyorsun acaba kaç tane metro yaptın? Kaç tane İstanbul'a hizmetkar olacak adım attın?' Hiçbir şey yok. Sancaktepe'de metronun açılmış olan kuyusunu doldurdun. Yapmazlar, yapamazlar. Bunların geçmişinden bugüne attıkları bu tür adımlar yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Çünkü bunlarda böyle bir aşk yok, heyecan yok, coşku yok. Bizde ise yatırım, istihdam, üretim, cari fazla yolu ile ülkeyi kalkındırmak var." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, İstanbul'a aşık olduklarını vurgulayarak, "İşte şimdi de Cumhurbaşkanınız olarak şahsım, kabinem ve yerel yönetimlerden gelecek olan arkadaşlarımla başta İstanbul olmak üzere Ankara, Allah'ın izniyle İzmir'i de, biz İzmirli kardeşlerimden istedik. Buraları da bu heyete katmak suretiyle Türkiye'ye yeni bir heyecan getirmek istiyoruz. Ve bunu başaracağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum." dedi.

Ülkenin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine, istihdamına yaptıkları katkılar için tüm iş insanlarına şükranlarını sunan Erdoğan, insanlara kaliteli sağlık hizmeti sunmak için fedakarca çalışan tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına çok güçlü destek beklediğini belirterek, "Bunun yolu da İstanbul'un 5 yıllık fetret devrine son vermekten geçiyor. İstanbul'u Murad'ına kavuşturarak, Türk ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerinde de tekrar zirveye taşıyacağız." şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz.

Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz."

"BAYRAMIN PROVASI OLACAK"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, tüm İstanbulluları bugün Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne davet ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00'te burada bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız ve aslında 31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Büyük İstanbul Mitingi'ne vatandaşları davet etti. Çelik, "Yeniden İstanbul" demek için Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşalım" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?
Metro ile; Yenikapı- Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmanız gerekli, bu metro hattı Yenikapı'da başlayıp havalimanının içine kadar gidiyor. Yenikapı'da binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar metro hattını kullanarak, Ataköy Şirinevler durağında inip buradan geçiş yapmayı da tercih edebilirsiniz.

Otobüs ile; Otobüsle, gitmek isterseniz TH-1 TAKSİM- ATATÜRK HAVALİMANI hattını veya YH-1 YENİKAPI İDO- ATATÜRK HAVALİMANI hattını takip eden otobüslere binebilirsiniz.

Metrobüs ve Marmaray ile; Kadıköy'den Atatürk Havalimanı'na önce Marmaray'ı kullanıp sonra da metroya aktarma yapıp gitmek oldukça pratik bir ulaşım seçeneği. Tek yapmanız gereken, Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray ile Yenikapı'ya geçmek. Oradan da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na aktarma yapmak. Ayrılık Çeşmesi durağına Metrobüs veya Kadıköy-Kartal Metro Hattı'nı kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Söğütlüçeşme-Avcılar Metrobüs Hattı ile Avrupa Yakası'na geçip Ataköy-Şirinevler durağından Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'na aktarma yaparak da Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.

MİTİNG SAAT KAÇTA?
AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün saat 14:00'da gerçekleşecek.

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