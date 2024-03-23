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Son dakika: Türkiye 7 gün sonra sandığa gidiyor! AK Parti'den Büyük İstanbul mitingi! Megakent'te Başkan Erdoğan heyecanı! Atatürk Havalimanı'na nasıl gidilir?

Son dakika haberleri... Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için 7 gün sonra sandığa gidiyor. Yerel seçim çalışmalarını tamamlayan AK Parti, megakentte Büyük İstanbul mitingine hazırlandı. Bugün gerçekleşecek miting öncesi AK Parti İBB adayı Murat Kurum yaptığı açıklamada "1 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak." dedi. Peki Büyük İstanbul mitingi nerede yapılacak? Atatürk Havalimanı'na nasıl gidilir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 06:46 Güncelleme 24 Mart 2024, 06:50
Son dakika: Türkiye 7 gün sonra sandığa gidiyor! AK Parti’den Büyük İstanbul mitingi! Megakent’te Başkan Erdoğan heyecanı! Atatürk Havalimanı’na nasıl gidilir?

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31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'ta başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor.

"YENİDEN BÜYÜK İSTANBUL"
Seçim mitinglerine bugün Ankara'da devam eden olan Erdoğan, bugün de partisince Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne katılarak konuşma yapacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz.

Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz."

"BAYRAMIN PROVASI OLACAK"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, tüm İstanbulluları yarın Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne davet ederek, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00'te burada bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız ve aslında 31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Büyük İstanbul Mitingi'ne vatandaşları davet etti. Çelik, "Yeniden İstanbul" demek için Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşalım" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?
Metro ile; Yenikapı- Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmanız gerekli, bu metro hattı Yenikapı'da başlayıp havalimanının içine kadar gidiyor. Güzergahı ve haritaları görebilmeniz için aşağı link bırakıyoruz. Yenikapı'da binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar metro hattını kullanarak, Ataköy Şirinevler durağında inip buradan geçiş yapmayı da tercih edebilirsiniz.

Otobüs ile; Otobüsle, gitmek isterseniz TH-1 TAKSİM- ATATÜRK HAVALİMANI hattını veya YH-1 YENİKAPI İDO- ATATÜRK HAVALİMANI hattını takip eden otobüslere binebilirsiniz.

Metrobüs ve Marmaray ile; Kadıköy'den Atatürk Havalimanı'na önce Marmaray'ı kullanıp sonra da metroya aktarma yapıp gitmek oldukça pratik bir ulaşım seçeneği. Tek yapmanız gereken, Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray ile Yenikapı'ya geçmek. Oradan da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na aktarma yapmak. Ayrılık Çeşmesi durağına Metrobüs veya Kadıköy-Kartal Metro Hattı'nı kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Söğütlüçeşme-Avcılar Metrobüs Hattı ile Avrupa Yakası'na geçip Ataköy-Şirinevler durağından Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'na aktarma yaparak da Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.

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