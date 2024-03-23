Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bomba iddia: "ABD ve İngiltere önceden biliyordu"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev Medvedev, "teröristlerin yalnızca misilleme amaçlı terörden" anladığını belirterek "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." ifadesini kullandı. Medvedev ayrıca şunları kaydetti: "Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm." RUSYA BMGK'DEN TOPLANTI TALEP EDECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Moskova'daki terör saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) toplantı talep edeceklerini bildirdi. Miroşnik, Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Rus devlet kanalı Rossiya-24'e açıklamalarda bulundu. Saldırıya ilişkin girişimlerde bulunacaklarını anlatan Miroşnik, "Diplomatlarımız bu konuyu BMGK toplantısında gündeme getirecek. BMGK'den yakın zamanda bu konuda toplantı talep edecekler ve böylelikle en büyük uluslararası kuruluştaki küresel çoğunluk bu eylemleri kınayabilecek." dedi. Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Zaharova, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların, Crocus City Hall'de düzenlenen saldırıya ilişkin bakanlığa telefon ederek, başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti. Moskova'daki saldırı anı Arayanların, "tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleşen bu kanlı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınayan ifadeler kullandığını" kaydeden Zaharova, kurbanları kurtarmak için çaba sarf edildiğini kaydetti. TÜM DÜNYA TOPLUMU, BU KORKUNÇ SUÇU KINAMAK ZORUNDADIR Zaharova, "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır." ifadesini kullanarak, Beyaz Saray'ın Moskova'daki terör saldırısında Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların parmağı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı açıklamasına dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Sözcü Zaharova, "Washington'daki yetkililer bu trajedinin ortasında neye dayanarak herhangi birinin olaya karışmadığına dair bir sonuca varıyorlar? Eğer ABD'nin elinde bu konuda güvenilir veriler varsa, bu veriler derhal Rus tarafına teslim edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, ABD'li yetkilileri bilgi paylaşımında davet ederek, "Eğer böyle bir veri yoksa, Beyaz Saray'ın hiç kimseye hoşgörü göstermeye hakkı yoktur. Rus yönetiminin de belirttiği üzere, olaya karışan herkes yetkili makamlar tarafından tespit edilecektir." ifadelerine yer verdi. ABD'DEN UKRAYNA SAVUNMASI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce yapılan saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. John Kirby, olayın "korkunç bir silahlı saldırı" olduğunu ve saldırının kurbanlarına başsağlığı dilediklerini ancak olayla ilgili bir değerlendirme yapabilmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby Saldırının Ukrayna ile bir bağlantısının olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Şu anda bu saldırıya Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların dahli olduğuna ilişkin bir emare yok, ancak haberler henüz çok yeni. Buna bakacağız, ancak daha ilk saatte bu Ukrayna ile bağlantılı gibi yanlış bir düşünceye kapılmayın." yorumunu yaptı. Kirby ayrıca, Rusya içindeki herhangi bir siyasi motivasyon ile bu saldırıyı bağdaştırabilecek herhangi bir emare olmadığını da sözlerine ekledi. ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin bir süre önce güvenlik uyarısı yayımlamasına ilişkin soruya da yanıt veren Kirby, o güvenlik uyarısıyla bu saldırının spesifik bağlantısının olmadığını belirtti.