Geri sayım! AK Parti’den Büyük Ankara mitingi

31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi adaylar ve partiler hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da düzenlediği mitinglerle vatandaşla buluşmaya devam ediyor.

Dev platform kuruldu. Led ekranlar, güçlü ses sistemleri ve pankartlar yerleştirildi.

Miting saat 13.30'da başlayacak. Başkan Erdoğan mesajlarında Türkiye Yüzyılında "Gerçek Belediyecilik" vurgusu yapacak ve Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok için destek isteyecek.

Miting için Ankara'ya bağlı 25 ilçeden çok sayıda katılım bekleniyor.