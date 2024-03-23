Geri sayım! AK Parti’den Büyük Ankara mitingi

Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi adaylar ve partiler hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da düzenlediği mitinglerle vatandaşla buluşmaya devam ediyor.
YENİDEN ANKARA MİTİNGİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın miting maratonundaki durağı bugün Başkent olacak.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Başkent Millet Bahçesi'ndeki Büyük Ankara mitingi öncesi hazırlıklar tamamlandı.
Dev platform kuruldu. Led ekranlar, güçlü ses sistemleri ve pankartlar yerleştirildi.
Miting saat 13.30'da başlayacak. Başkan Erdoğan mesajlarında Türkiye Yüzyılında "Gerçek Belediyecilik" vurgusu yapacak ve Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok için destek isteyecek.
Miting için Ankara'ya bağlı 25 ilçeden çok sayıda katılım bekleniyor.