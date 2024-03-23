Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni gelişme! Takvim duyurmuştu! Detaylar ortaya çıktı! Amerika’da 1 yıllığına rezidans kiraladılar

Ancak görüntülerde Cihantimur'un arkadaşları ile kafeye ailesine ait araçla geldiği, yine aynı araçla kafeden ayrıldığı anlaşıldı.
Mekandan iki araçla çıkan çocukların bir akaryakıt istasyonunda alışveriş ettiği anlar da kameralara yansıdı.
ABD pasaportu olduğu öğrenilen katil Timur Cihantimur ile cani annesi Eylem Tok için kırmızı bülten çıkartıldı.
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur
Öte yandan Takvim Gazetesi, Anne-oğul, Columbus Corner'dan başlayıp kuzeye doğru uzanan ve Central Park'a hakim Yukarı Batı Yakası'nın son derece lüks ve pahalı apartmanlarından birinde oturduğunu yazmıştı. Konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan, Eylem Tok ile oğlu Timur'un New York'ta bir rezidansta ev kiraladıklarını açıkladı.
İkilinin kaldıkları rezidans
1 YILLIK PEŞİN ÖDEME
Orhan "Anne oğul 50 katlı rezidansın 29. katında kalıyor. Kiraladıkları evin aylık ücreti 10 bin dolar. 1 yıllık ücreti de peşin ödemişler" açıklamasını yaptı.