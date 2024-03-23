Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni gelişme! Takvim duyurmuştu! Detaylar ortaya çıktı! Amerika’da 1 yıllığına rezidans kiraladılar

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İstanbul'da 1 Mart'ta yaşanan kaza, gündemin ilk sırasında yer aldı. Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur (16) ATV sürücülerinin arasına daldı. 4 kişiyi yaraladı, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. ABD'ye kaçan anne oğulla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay gününe ait kamera kayıtları Buna göre kazadan önce Eylem Tok saat 21.00'de Göktürk'te bir kafeye gitti. Yanında şirket çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu da vardı. Tok burada otururken oğlu Timur da saat 21.17'de bir arkadaşıyla yanına geldi. Bir süre annesiyle oturan Timur Cihantimur, daha sonra kafeden ayrıldı.