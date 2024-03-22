Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bomba iddia: "ABD ve İngiltere önceden biliyordu"

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.
Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişi yaralandığını duyurdu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, kurbanların sevenlerine de güç diledi.
Medvedev, "teröristlerin yalnızca misilleme amaçlı terörden" anladığını belirterek "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." ifadesini kullandı.
Medvedev ayrıca şunları kaydetti:
"Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."
RUSYA BMGK'DEN TOPLANTI TALEP EDECEK
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Moskova'daki terör saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) toplantı talep edeceklerini bildirdi.
Miroşnik, Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Rus devlet kanalı Rossiya-24'e açıklamalarda bulundu.
Saldırıya ilişkin girişimlerde bulunacaklarını anlatan Miroşnik, "Diplomatlarımız bu konuyu BMGK toplantısında gündeme getirecek. BMGK'den yakın zamanda bu konuda toplantı talep edecekler ve böylelikle en büyük uluslararası kuruluştaki küresel çoğunluk bu eylemleri kınayabilecek." dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Zaharova, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların, Crocus City Hall'de düzenlenen saldırıya ilişkin bakanlığa telefon ederek, başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti.
Arayanların, "tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleşen bu kanlı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınayan ifadeler kullandığını" kaydeden Zaharova, kurbanları kurtarmak için çaba sarf edildiğini kaydetti.
TÜM DÜNYA TOPLUMU, BU KORKUNÇ SUÇU KINAMAK ZORUNDADIR
Zaharova, "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır." ifadesini kullanarak, Beyaz Saray'ın Moskova'daki terör saldırısında Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların parmağı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı açıklamasına dikkati çekti.
Sözcü Zaharova, "Washington'daki yetkililer bu trajedinin ortasında neye dayanarak herhangi birinin olaya karışmadığına dair bir sonuca varıyorlar? Eğer ABD'nin elinde bu konuda güvenilir veriler varsa, bu veriler derhal Rus tarafına teslim edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Zaharova, ABD'li yetkilileri bilgi paylaşımında davet ederek, "Eğer böyle bir veri yoksa, Beyaz Saray'ın hiç kimseye hoşgörü göstermeye hakkı yoktur. Rus yönetiminin de belirttiği üzere, olaya karışan herkes yetkili makamlar tarafından tespit edilecektir." ifadelerine yer verdi.
ABD'DEN UKRAYNA SAVUNMASI
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce yapılan saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
John Kirby, olayın "korkunç bir silahlı saldırı" olduğunu ve saldırının kurbanlarına başsağlığı dilediklerini ancak olayla ilgili bir değerlendirme yapabilmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.
Saldırının Ukrayna ile bir bağlantısının olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Şu anda bu saldırıya Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların dahli olduğuna ilişkin bir emare yok, ancak haberler henüz çok yeni. Buna bakacağız, ancak daha ilk saatte bu Ukrayna ile bağlantılı gibi yanlış bir düşünceye kapılmayın." yorumunu yaptı.
Kirby ayrıca, Rusya içindeki herhangi bir siyasi motivasyon ile bu saldırıyı bağdaştırabilecek herhangi bir emare olmadığını da sözlerine ekledi.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin bir süre önce güvenlik uyarısı yayımlamasına ilişkin soruya da yanıt veren Kirby, o güvenlik uyarısıyla bu saldırının spesifik bağlantısının olmadığını belirtti.
MOSKOVA'DA HAFTA SONU HALKA AÇIK TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ
Olay yerine 50'den fazla ambulans ekibi ve acil servis görevlisi sevk edilirken, başkent Moskova'da havalimanlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hafta sonu Moskova'da tüm halka açık etkinliklerin iptal edildiğini kaydetti.
Acil Durumlar Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nden TASS'a yapılan açıklamaya göre, binadaki yangını söndürmek için Moskova Havacılık Merkezi'nden helikopterler olay yerine gönderildi. Tass ajansı, alevler içindeki binasının çatısının çöktüğünü duyurdu.
Yangınla mücadele çalışmalarına 320'den fazla kişi ve 130'dan fazla araç katılırken, üç helikopterden yanan binanın üzerine su atıldığı görüldü.
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov terör saldırısını ele almak için bir görev gücü kurduklarını duyurdu.
Terör saldırısının ardından Moskova metrosunda da yolcular sıkı güvenlik aramasından geçiriliyor.
ABD, İNGİLTERE, KANADA DAHİL BAZI ÜLKELER RUSYA'DAKİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 8 Mart'ta başkent Moskova'daki vatandaşlarına kalabalıktan uzak durma uyarısında bulunmuştu.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 8 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarından 48 saat boyunca Moskova'da kalabalık alanlardan uzak durmaları istenerek, "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedilmişti.
ABD'nin ardından İngiltere, Almanya, İsveç, Letonya, Çekya, Kanada ve Güney Kore'nin Moskova büyükelçilikleri Rusya'daki vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmemelerini "şiddetle" tavsiye etmişti.
İsveç, bölgedeki güvenlik durumunun kötüleştiğini savunarak, Rusya'daki vatandaşlarının uluslararası medya ve büyükelçiliklerden gelen haberleri izlemelerini tavsiyesinde bulunmuştu.
Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği de "aşırılıkçı grupların olası saldırılarına ilişkin ortaya çıkan raporlar nedeniyle" Rusya'daki vatandaşlarının dikkatli olmasını istemişti.
VUCIC ABD VE İNGİLTERE'Yİ SUÇLADI
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD ve İngiltere'nin Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonundaki silahlı saldırıyı önceden bildiğini söyledi.
Vucic, yerel bir televizyon programında, Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Rus halkına başsağlığı dileyen Vucic, "Birçok kez söylediğimiz ama çok az kişinin duymak istediği, çok az kişinin inanmak istediği, çok az kişinin gerçeklere bakmayı düşündüğü bir şey; 7 Mart'ta ABD'nin (Moskova) Büyükelçiliği, vatandaşlarına alışveriş merkezlerine gitmemeleri çağrısında bulununca İngilizler ve diğerleri de aynısını yaptı. Yani bu, onların özel servislerinin bazı konuşmaları dinlediği, bilgi aldığı ve bunun olacağını bildikleri anlamına geliyor." diye konuştu.
Vucic Moskova'daki olayın hesaplanamaz sonuçlarının olabileceğini ifade ederek Sırbistan Milli Güvenlik Kurulunun yarın toplanması çağrısında bulundu.
🇷🇺Moskova saldırısının şüphelileri belli oldu— Teyit Hattı (@AA_TeyitHatti) March 22, 2024
⛔YANLIŞ
👉🏻Fotoğraflar Mayıs 2023'ten bu yana dolaşımda.
👉🏻Görüntülerdeki kişiler Rusya'da farklı suçlardan dolayı aranan şüpheliler.https://t.co/XroXooJBvv pic.twitter.com/REhJRTi44J
DEAŞ İDDİASI
Terör örgütü DEAŞ, Rusya'nın başkenti Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etti. Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.
UKRAYNA RUSYA'YI SUÇLADI
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan açıklamada da, saldırının "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus özel servisleri tarafından planlanmış ve kasıtlı bir provokasyon" olduğu iddia edildi.
Açıklamada, olayın, Ukrayna'ya yönelik daha şiddetli saldırıları meşrulaştırma amacı taşıdığı öne sürüldü.
A HABER OLAY YERİNDE
A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, olay yerinden detayları aktardı.
Kişiyev, "Şu anda çatı yanıyor. Gökten de helikopter uçuyor. Yangına havadan müdahale ediliyor. Burası çok büyük bir konser salonu ayrıca bir fuar merkezi. Az önce polisler bir kişiyi gözaltına aldı ona tanık olduk." dedi.
TÜRKİYE'DEN KINAMA
Türkiye, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz."
BAKAN FİDAN LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ
Saldırı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus Mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Fidan görüşmede geçmiş olsun dileklerini iletti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.
Fidan, Lavrov'a Türkiye'nin Moskova'daki terör saldırısını kınadığını belirterek, Rus halkı ve hükümetine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının başsağlığı dileklerini iletti.
ALİYEV'DEN TAZİYE
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, "Bu korkunç terör saldırısı bizi derinden sarstı. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, Azerbaycan halkı ve kendi adıma size, Rus halkına ve yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
AK PARTİ'DEN KINAMA: TERÖR SALDIRISINI KINIYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Rus halkının acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: RUS HALKINA TAZİYELERİMİ İLETİYORUM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Moskova'da masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Rusya hükümetine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.