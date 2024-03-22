Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bomba iddia: "ABD ve İngiltere önceden biliyordu"

Rusya 'nın başkenti Moskova 'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev

Medvedev, "teröristlerin yalnızca misilleme amaçlı terörden" anladığını belirterek "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Medvedev ayrıca şunları kaydetti:

"Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."

RUSYA BMGK'DEN TOPLANTI TALEP EDECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Moskova'daki terör saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) toplantı talep edeceklerini bildirdi.

Miroşnik, Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Rus devlet kanalı Rossiya-24'e açıklamalarda bulundu.

Saldırıya ilişkin girişimlerde bulunacaklarını anlatan Miroşnik, "Diplomatlarımız bu konuyu BMGK toplantısında gündeme getirecek. BMGK'den yakın zamanda bu konuda toplantı talep edecekler ve böylelikle en büyük uluslararası kuruluştaki küresel çoğunluk bu eylemleri kınayabilecek." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Zaharova, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların, Crocus City Hall'de düzenlenen saldırıya ilişkin bakanlığa telefon ederek, başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti.

Moskova'daki saldırı anı

Arayanların, "tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleşen bu kanlı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınayan ifadeler kullandığını" kaydeden Zaharova, kurbanları kurtarmak için çaba sarf edildiğini kaydetti.

TÜM DÜNYA TOPLUMU, BU KORKUNÇ SUÇU KINAMAK ZORUNDADIR

Zaharova, "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır." ifadesini kullanarak, Beyaz Saray'ın Moskova'daki terör saldırısında Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların parmağı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı açıklamasına dikkati çekti.