Başkan Erdoğan’ın yoğun mesaisi sürüyor! Önce Karabük’e gidecek sonra Çankırı’ya geçecek





EMEKLİLERE PROMOSYON MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki günkü Kayseri mitinginde emeklilere promosyon müjdesi vermişti.



Erdoğan,"Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.