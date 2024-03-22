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Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor! Önce Karabük'e gidecek sonra Çankırı'ya geçecek

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Erdoğan seçim mitinglerine bugün Karabük ve Çankırı'da devam edecek.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 12:07 Güncelleme 22 Mart 2024, 12:16
Başkan Erdoğan’ın yoğun mesaisi sürüyor! Önce Karabük’e gidecek sonra Çankırı’ya geçecek

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31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'tan başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Karabük olacak.

Erdoğan, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde Karabüklülere hitap edecek.



Başkan Erdoğan'ın 9 yıl sonra kente gelecek olması Karabüklüleri heyecanlandırdı.

KARABÜK'TEN SONRA ÇANKIRI
Erdoğan Karabük programının ardından Çankırı'ya geçecek. Çankırı Belediye Meydanı'ndaki miting saat 16.00'da başlayacak.

Son dakika: Başkan Erdoğandan Kayseride önemli açıklamalar: Emeklilere promosyon müjdesiSon dakika: Başkan Erdoğandan Kayseride önemli açıklamalar: Emeklilere promosyon müjdesi



EMEKLİLERE PROMOSYON MÜJDESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki günkü Kayseri mitinginde emeklilere promosyon müjdesi vermişti.

Erdoğan,"Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.

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