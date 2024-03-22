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23 Mart Cumhurbaşkanı Ankara mitingi saat kaçta 2024? AK Parti Ankara mitingi nerede? Miting alanına nasıl gidilir?

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti, Türkiye'nin dört bir yanında coşkulu mitinglere devam ediyor. Türkiye'nin 7 bölgesinde 30'dan fazla ilde yapılacak mitinglerin ardından, İzmir ve İstanbul'un ardından Ankara'da da heyecan dorukta. Peki, 23 Mart Ankara mitingi saat kaçta? AK Parti Ankara mitingi nerede? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 13:18 Güncelleme 22 Mart 2024, 13:18
23 Mart Cumhurbaşkanı Ankara mitingi saat kaçta 2024? AK Parti Ankara mitingi nerede? Miting alanına nasıl gidilir?

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31 Mart'taki seçimler için Türkiye'nin dört bir yanını dolaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın miting maratonu, büyük bir heyecanla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat'ta Zonguldak'tan başlayarak, bugüne kadar Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Afyon ve Denizli gibi birçok ilde coşkulu mitinglere imza attı. Peki, 23 Mart Ankara mitingi saat kaçta? AK Parti Ankara mitingi nerede? İşte konu hakkında merak edilenler...

ANKARA MİTİNGİ SAAT KAÇTA?

AK Parti yerel seçimler kapsamında 23 Mart Cumartesi günü Ankaralılar ile bir araya gelecek. Ankara Erdoğan mitingi 23 Mart'ta saat 13.30'da başlaması planlanıyor.

AK PARTİ ANKARA MİTİNGİ NEREDE YAPILACAK?

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginin saat kaçta ve nerede olacağını açıkladı. Turgut Altınok, ''Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek Büyük Ankara Mitingi'ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Tarih: 23 Mart Cumartesi

Saat: 13.30

Yer: Başkent Millet Bahçesi

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