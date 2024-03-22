23 Mart Cumhurbaşkanı Ankara mitingi saat kaçta 2024? AK Parti Ankara mitingi nerede? Miting alanına nasıl gidilir?

31 Mart'taki seçimler için Türkiye'nin dört bir yanını dolaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın miting maratonu, büyük bir heyecanla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat'ta Zonguldak'tan başlayarak, bugüne kadar Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Afyon ve Denizli gibi birçok ilde coşkulu mitinglere imza attı. Peki, 23 Mart Ankara mitingi saat kaçta? AK Parti Ankara mitingi nerede? İşte konu hakkında merak edilenler...