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Aydın seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Aydın yerel seçim sonucu ve oy oranları

31 Mart'ta milyonlarca seçmen yerel seçimler için sandık başına gidecek. 81 il ve 922 ilçede gerçekleştirilecek seçimlerde hangi partinin ne kadar olacağı büyük bir merak konusu oldu. Milyonlarca seçmen bu kapsamda "Aydın seçim sonuçları" hakkında bilgi almak istiyor. İşte 31 Mart 2024 Aydın yerel seçim sonucu ve oy oranları...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 14:26 Güncelleme 20 Mart 2024, 14:26
Aydın seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Aydın yerel seçim sonucu ve oy oranları

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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlerini belirlemek için sandık başına geçiyor. Milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar her seviyede yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere katılım gösterecek. Takvim.com.tr, bu önemli gün boyunca seçim sonuçlarını anlık olarak takip edecek ve okuyucularına canlı yayınlarla aktaracak. İşte ilçe ilçe 31 Mart 2024 Aydın yerel seçim sonucu ve oy oranları...

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü yapılacak. Seçim sonuçlarını takvim.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

📌AYDIN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

📌TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ


Genç Seçmenler İlk Kez Sandık Başında

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim takvimi çerçevesinde Türkiye, yerel seçimlere hazırlanıyor. Bu seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç seçmen, ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşayacak. YSK'nın detaylı planlamasıyla, seçim süreci adım adım işlenmeye devam ediyor.

Seçimlerde aday sayısı açısından Aydın öne çıkarken, Gaziantep ve Malatya da yoğun aday listeleriyle dikkat çekiyor. Aydın'da 49 aday yarışacakken, Gaziantep'te 29, Malatya'da ise 28 aday büyükşehir belediye başkanlığı için yarışacak. Bu çekişmeli süreç, seçimlerin rekabetçi doğasını ortaya koyuyor.

YSK Başkanı Yener'in belirttiğine göre, okullar ve konteyner alanlar dahil olmak üzere seçim altyapısı hazır hale getirildi. Seçmenler için en uzun oy pusulası 97 santimetre, en kısa ise 4,5 santimetre olacak. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde, partilerin oy pusulasındaki yerleri de belirlendi.

Propaganda ve Seçim Yasakları

21 Mart'ta başlayacak olan propaganda serbestliği ve seçim yasakları, seçim sürecinin önemli bir parçasını oluşturacak. Seçim propagandası, 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. Seçim süresince yapılacak propaganda etkinliklerine dair kurallar ve yasaklar detaylı bir şekilde belirlendi.

Oy Verme Süreci ve Saatleri

Seçmenler, 31 Mart'ta oy kullanmak için sandık başına gidecek. Türkiye genelinde oy verme saatleri, mevsim şartları ve güneşin batış saatine göre belirlendi. Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 arasında olacakken, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanılacak.

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