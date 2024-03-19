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YSK seçim yasakları! 31 Mart 2024 yasaklar ne zaman başlayacak? Seçim günü kafeler açık mı, düğün yapılır mı?

Yerel demokrasinin önemli bir ayağı olan Mahalli ve İdareler Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Seçim süreci boyunca adaylar ve siyasi partiler, belirlenen kurallar çerçevesinde hareket edecekler. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen seçim yasakları da bu sürecin kritik bir parçasını oluşturuyor. İşte 2024 seçim yasakları...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 16:11 Güncelleme 19 Mart 2024, 16:36
YSK seçim yasakları! 31 Mart 2024 yasaklar ne zaman başlayacak? Seçim günü kafeler açık mı, düğün yapılır mı?

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YSK'nın Resmi Gazete'de yayımladığı karara göre, siyasi partilerin seçim propagandasına başlama tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi. Ancak, seçim yasakları da yaklaşıyor. İşte YSK kararına göre 31 Mart 2024 seçim yasakları...

2024 SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Propaganda serbestliği ve seçim yasakları 21 Mart Perşembe günü başlayacak. Seçim yasakları, oy verme gününden önceki 10'uncu gün olan 21 Mart Perşembe sabahı başlayacak ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona erecek.

2024 SEÇİM YASAKLARI

📌 Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

📌 Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

📌 Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

📌 Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

📌 Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

📌 Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nin gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. YSK, bir başka kararıyla da 1 Ocak 2024'ten seçimin bitimine kadar olan dönemde basın ve yayın kuruluşlarının uyması gereken yayın ilkelerini belirledi.

Kararda, "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının; tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacaklarına, bu kuruluşların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarına" yer verildi.

SEÇİM GÜNÜ DÜĞÜNLER SERBEST Mİ?

Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

SEÇİM GÜNÜ KAFELER AÇIK MI?

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnızca yemek verilebilecek.

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